HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye’de bir ilk! Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı

Türkiye’de bir ilk! Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2020 13:39 | Son Güncelleme

Bodrum ve Milas’da denizin dibine yapılan metrelerce duvarları örenlere ceza yağmaya başladı. Türkiye’de bir ilk olacak olan cezanın bedeli ise yaklaşık 200 bin lira olacağı öğrenildi.

Türkiye’de bir ilk! Deniz dibindeki duvarlara ceza yağdı

Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin gündeme gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçti. Milas’ın Güllük Limanından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlar ile hareket ederek bölgeye gelen ve 10 kişiden oluşan ekip, uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleleri, dolgu ile yapılmış plajları ve duvar örülü sahillerde, incelemelerde bulundular. Ekipler, bilgisayarlarından bölgenin uydu fotoğraflarına bakarak, kaçak yapıların tespitini yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçlar, Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğünde görevli uzman kişiler den oluşan ekip duvarları yerinde inceleyip tespit etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla Pina yarımadasına gelen Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri metrelerce uzunluktaki deniz dibindeki beton duvarların yanı sıra denizin ortasına kadar kurulan iskeleler, dolgu ile yapılmış plajlar, duvar örülü sahilleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ekipler, sahil güvenlik botunun üzerinden bölgeyi görüntülerdi.
Adada bulunan bir otelin denizin dibinden, denizin üstüne kadar duvar ördüğü ve daha sonra dolgu yaparak sahilini büyüttüğü inceleme yapan ekipler tarafından belirlendi.

04b63bb6-f989-4202-8fbd-fdfd5ce623db

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ ŞOKE OLDU

Bodrum’da denizin dibine metrelerce duvar örülmesinin ardından harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, metrelerce uzunluktaki denizin dibindeki duvarların tespiti için Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli dalgıçları görevlendirdi. Özel eğitimli dalgıçlar, zodyak botla gittikleri bölgede denizin altında izinsiz yapıldığı belirlenen duvarları görünce şok oldu. Duvarları tespit ederek görüntü ve fotoğraf aldı.

76898437-328a-440d-9473-f0dda0cc3096

Yalıkavak, Güvercinlik ve Pina yarımadasında deniz dibine yapılmış metrelerce uzunluğundaki beton duvarlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirmiş ve Pina yarımadasındaki 3 otel hakkında tutanak tutulmuştu. Para cezası kesilecek olan otellerin deniz dibine yaptıkları duvarların ise bir an önce kaldırılması için otellere yazı gönderileceği öğrenildi.
Ekiplerin bölgede yeniden plan ölçümleri yapacağı ve yasal olmayan yapıların yıkılması ve kaldırılması için işlem başlatılacağı öğrenildi. Denize örülen duvarların kaldırılması için Milas Milli Emlak Müdürlüğünün firmalara tebligat yapacak.
Muğla Tarım Müdürlüğü ekiplerinin ise deniz dibindeki duvarların ekolojik dengeyi bozduğu ve posidonia çayırlarını yok ettiği iddialarını araştıracak. Bu amaçla bölgeden su ürünleri ekiplerinin numune aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar 'Pes' dedirten görüntüler! Canlarını hiçe saydılar
Vali ile yaşlı kadının maske pazarlığı gülümsettiVali ile yaşlı kadının maske pazarlığı gülümsetti
Bu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyorBu alışkanlıklar saç dökülmesine sebep oluyor

En Çok Okunan Haberler

Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita istifa etti
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
İki aile arasında nişan atma kavgası: 1 ölü, 5 yaralı
Bir devir sona eriyor
Bir devir sona eriyor
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye Başkanı Oflaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti
Belediye başkanının oğlu kazada hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca son durumu açıkladı
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bakan Koca'dan 83 milyona çağrı!
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi
Bursa'da 'makas atma' terörü! 6 araç birbirine girdi

Diğer Haberler

Koronavirüsle mücadelede flaş gelişme! Pilot il Kırıkkale’de etkili oldu: Pozitif vaka artışı durduruldu
İlk kez o ilimizde yapıldı ve başarılı oldu: Vaka artışı durdu
Balıkesir'de feci kaza! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı
Balıkesir'de feci kaza! Denizden dönen baba-kızın otomobili vince çarptı: Baba öldü, kızı ağır yaralı
Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması
Burdur Valiliği'nden Salda Gölü açıklaması
Vali ile yaşlı kadının maske pazarlığı! 'Cumhurbaşkanı gönderdi'
Vali ile yaşlı kadının maske pazarlığı gülümsetti
Denetime çıkan Vali'den yumruğunu uzatan kadına: 'Temas yok'
Vali'den yumruğunu uzatan kadına gülümseten yanıt!
Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti: Ahlaksızca
Üzüm satamayan belediye başkanı isyan etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.