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Türkiye'de Bitcoin ile bilet devri!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 25.09.2018 19:18 | Son Güncelleme

Her türde müzik ile uğraşan Sepya grubu, organizatör ve seyircilerden Bitcoin ile ödeme kabul edeceklerini resmi Twitter hesapları üzerinden duyurdu.

Türkiye'de Bitcoin ile bilet devri!

Kripto para piyasası her geçen gün genişlemeye ve yükselmeye devam ediyor. Eh haliyle ülkelerde bu dijital paralardan yararlanmak adına bazı yatırımlar da gerçekleştirebiliyor. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle beraber artık paraların da ileride tarihe karışacağı öngörülüyor.

Ülkemizde Bitcoin kullanımı zaten vardı. Ancak artık eğlence dünyasında da kripto para kullanımı yaygınlaşacak gibi görünüyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden oluşan ve her türde müzik ile uğraşan Sepya grubu, organizatör ve seyircilerden Bitcoin ile ödeme kabul edeceklerini resmi Twitter hesapları üzerinden duyurdu.
Türkiye'de Bitcoin ile bilet devri!

Sepya’nın Bitcoin ile ödeme kabul edeceğini açıklaması ile birlikte kripto paralar, ülkemizde de resmi olarak eğlence sektöründe de kullanılmaya başlanmış oldu. Bu anlamda farklı sektörlere de sıçrar mı Bitcoin bilmiyoruz ancak farklı ödeme seçeneklerinin de artık tüketicilere sunulmuş olması güzel bir gelişme.

Peki ya siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bitcoin gerçekten de geleceğin para birimi olabilir mi? Daha önce Emrah’ın konser ve reklam teklifleri için de kripto para ödemesi kabul ettiği iddia edilmişti ancak bu iddialar doğrulanamamıştı.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Bitcoin bilet

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