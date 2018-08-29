Türkiye'de bu teknoloji ürünleri satılıyor

İnsanoğlunun her geçen gün teknoloji bakımından gelişim göstermesiyle beraber bu sektöre olan ihtiyaçta aynı orantıda artıyor.
Türkiye’de internet erişimine sahip olan 48 milyon kişinin yüzde 43’ü elektronik ticaret kanalları üzerinden alışveriş yapmayı tercih ettiği ortaya çıktı. İnternet üzerinden en çok ihtiyaç duyulan kategori ise tabii ki teknoloji.
İstanbul Bilişim’in verilerine göre, 1.500 TL’lik sepet ortalaması ile liderliği Marmara Bölgesi almış durumda. Ülke genelinde en çok ilgi gören teknolojik ürün kategorisinde ise telefon öne çıkıyor.
İstanbul Bilişim’in verilerine göre teknoloji ürünlerine en çok rağbet gösteren ilk üç şehir İstanbul, Ankara ve İzmir. Bu sıralamaya göre ilk sırada yer alan İstanbul yılda yaklaşık 50 bine yakın sipariş adedi ile diğer şehirleri geride bırakıyor. Bu şehirlerin dışında Balıkesir siparişlerini yükseltirken 8. sırada yer alıyor.
Türkiye'de en çok hangi teknoloji ürünleri alınıyor?
Telefon konusuna hazır değinmişken; Marmara Bölgesi ortalama 2.000 TL’lik telefon satın alımını gerçekleştirirken, İç Anadolu ve Ege bölgesi 1.800 TL ortalamasıyla telefon alıyor.
Hazırlanan istatistiklere göre İstanbul hem masaüstü hem de dizüstü bilgisayar satışının da en fazla yapıldığı il. Masaüstü bilgisayar tercihinde ikinci sırayı Bursa alırken, dizüstü bilgisayarlarda ise İstanbul’u Ankara takip ediyor.
Teknoloji ürünlerinde en hızlı yükselen ürünleri ise kuşkusuz oyuncu bilgisayarları. Dünyadaki oyun pazarı 100 milyar dolar büyüklüğe sahip ve bu rakam her yıl yüzde 7 oranında artıyor.
Türkiye’de ise bu oran 750 milyon dolar civarında ancak büyüme oranlarına baktığımız zaman sektörün 2018 yılında yüzde 30 seviyelerini yakalayarak 1 milyar dolara çıkması bekleniyor. Ülkemizde toplamda 29 milyon Türk oyuncu bulunuyor. Bu da her 3 kişiden 1’inin oyun oynadığını göstermekte.
Kaynak: Teknolojioku
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