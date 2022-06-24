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Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

24.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Norveç vatandaşları için uygulamaya konulan, geçici bir süreliğine Türkiye'ye kimlik kartlarıyla gelme izni sonrası ülkeye ilk Norveçli geldi. Ülkeye kimlikle giriş yapan Norveçli turist Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Türkiye'de çok konuşulmuştu! Kimlikle ilk turist geldi

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan tek taraflı kimlikle giriş protokolünün ardından yurda ilk giriş yapan Norveçli, tatilini Alanya’da yapıyor. Kimlikle giriş protokolü başlamadan ülkeye giriş yapan ve sorun yaşayan Norveçli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Türkiye ile Norveç arasında imzalanan protokol ile tek taraflı kimlikle giriş dönemi duyuruldu. Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanındı. Norveç Dışişleri Bakanının açıklamalarından sonra Türkiye seyahati planlayan 20 yaşındaki Henrik Hippe Kristiansen, kimlikle yurda giriş yaptı. Türkiye’ye gelen Kristiansen kimlikle ülkeye giriş yapan ilk Norveçli oldu. Tatil için Alanya’ya gelen Kristiansen kenti çok sevdiğini ve tekrar gelmeyi düşündüğünü söyledi.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR ETTİ

Yasal süreç başlamadan Türkiye’ye gelen Kristiansen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişimleri ile sürecin hızlandığını söyledi. Başından geçenleri anlatan Henrik Hippe Kristiansen, vizesiz ve pasaportsuz ilk defa seyahat ettiğini ifade etti. Süreç başlamadan kimlikle geldiği için yaşananları anlatan ve Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür eden Kristiansen, "Kimliğimle giriş yaptığımda polis tarafından durduruldum. Kimlikle giriş için yasal süreç henüz başlamıştı. 2 gün boyunca arkadaşlar tarafından misafir edildik. Bu süreçte ben son derece rahattım. Türk polisi bana çok iyi davrandı. Süreç boyunca durumum hakkında pozitif konuşmalar geçti. Bu süreçte Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bizzat ilgilenmesiyle pasaportsuz Türkiye’ye giren ilk Norveçli olmam sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Ben bu sürecin başlamadığını bilmiyordum. Ancak Türk tarafının benimle ilgili süreci hızlıca çözmesiyle giriş yaptım" dedi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtmişti

Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap vermişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye’ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır."

Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye’ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetmişti. (AA-İHA)

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