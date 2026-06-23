Türkiye'de çok yaygın: En zehirli 7 bahçe bitkisi açıklandı!

Bahçe merkezlerinde ve marketlerde kolaylıkla bulunabilen bazı bitkiler, ilk bakışta masum görünse de içerdiği toksik maddeler nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açabilir.
İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan ve sosyal medyada bahçecilik tavsiyeleri paylaşan uzman bahçıvan Ryan Dowsell, özellikle çocuklu aileler ve evcil hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken yedi bitkiyi sıraladı.
Dowsell’e göre şu bitkiler ciddi risk taşıyor:
Lupin bitkisi hem insanlar hem de evcil hayvanlar için zehirli kabul ediliyor. Bitkinin en yüksek toksin oranı tohumlarında bulunuyor.
Yüksükotunun tüm kısımları insanlar ve hayvanlar için zehirli. Uzmanlara göre çok küçük miktarlarda tüketilmesi bile ölümcül olabilir.
Bahçelerde sıkça tercih edilen açelya bitkisi, yenildiğinde hem insanlarda hem de evcil hayvanlarda zehirlenmeye neden olabilir.
Özellikle kediler için büyük tehlike oluşturan zambaklar, bitkinin herhangi bir kısmının tüketilmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabilir.
Porsuk ağacının yaprakları ve diğer bölümleri zehirli maddeler içeriyor. Tüketilmesi durumunda insanlarda ve hayvanlarda ciddi sağlık sorunları görülebilir.
Akdeniz ikliminde yaygın olarak yetiştirilen zakkumun tüm bölümleri zehirli kabul ediliyor. Uzmanlar, tüketimin çoğu zaman ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.
Laburnum ağacının tohumları, yaprakları ve dalları son derece zehirli. Ağacın herhangi bir bölümünün yenmesi hem insanlar hem de hayvanlar için hayati risk oluşturabilir.
Uzman bahçıvan Ryan Dowsell, söz konusu bitkilerin zehirli olmasına rağmen insanların yanlışlıkla bu bitkileri tüketmesine bağlı vakaların oldukça nadir görüldüğünü belirtti. Ancak özellikle küçük çocuklar ve meraklı evcil hayvanlar nedeniyle riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.
İngiltere Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS), tehlikeli bitkilere karşı alınabilecek önlemleri de paylaştı.
Uzmanların önerileri şöyle:
Uzmanlar, listede yer alan zakkum, açelya ve zambak gibi bitkilerin Türkiye’de de park, bahçe ve sitelerde sıkça kullanıldığını belirtti. Bu nedenle özellikle küçük çocuklu ailelerin ve evcil hayvan sahiplerinin bitki seçiminde daha dikkatli olması tavsiye edildi.
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