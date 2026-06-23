Türkiye'de çok yaygın: En zehirli 7 bahçe bitkisi açıklandı!

Bahçe merkezlerinde ve marketlerde kolaylıkla bulunabilen bazı bitkiler, ilk bakışta masum görünse de içerdiği toksik maddeler nedeniyle ölümcül sonuçlara yol açabilir.

BAHÇIVAN UZMANDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İngiltere’nin Surrey bölgesinde yaşayan ve sosyal medyada bahçecilik tavsiyeleri paylaşan uzman bahçıvan Ryan Dowsell, özellikle çocuklu aileler ve evcil hayvan sahiplerinin dikkat etmesi gereken yedi bitkiyi sıraladı.

Dowsell’e göre şu bitkiler ciddi risk taşıyor:

1. LUPİN

Lupin bitkisi hem insanlar hem de evcil hayvanlar için zehirli kabul ediliyor. Bitkinin en yüksek toksin oranı tohumlarında bulunuyor.

2. YÜKSÜKOTU (FOXGLOVE)

Yüksükotunun tüm kısımları insanlar ve hayvanlar için zehirli. Uzmanlara göre çok küçük miktarlarda tüketilmesi bile ölümcül olabilir.

3. AÇELYA

Bahçelerde sıkça tercih edilen açelya bitkisi, yenildiğinde hem insanlarda hem de evcil hayvanlarda zehirlenmeye neden olabilir.

4. ZAMBAK

Özellikle kediler için büyük tehlike oluşturan zambaklar, bitkinin herhangi bir kısmının tüketilmesi halinde ölümcül sonuçlar doğurabilir.

5. PORSUK AĞACI (YEW)

Porsuk ağacının yaprakları ve diğer bölümleri zehirli maddeler içeriyor. Tüketilmesi durumunda insanlarda ve hayvanlarda ciddi sağlık sorunları görülebilir.

6. ZAKKUM (OLEANDER)

Akdeniz ikliminde yaygın olarak yetiştirilen zakkumun tüm bölümleri zehirli kabul ediliyor. Uzmanlar, tüketimin çoğu zaman ölümcül sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

7. ALTIN YAĞMUR AĞACI (LABURNUM)

Laburnum ağacının tohumları, yaprakları ve dalları son derece zehirli. Ağacın herhangi bir bölümünün yenmesi hem insanlar hem de hayvanlar için hayati risk oluşturabilir.

ZEHİRLENME VAKALARI NADİR GÖRÜLÜYOR

Uzman bahçıvan Ryan Dowsell, söz konusu bitkilerin zehirli olmasına rağmen insanların yanlışlıkla bu bitkileri tüketmesine bağlı vakaların oldukça nadir görüldüğünü belirtti. Ancak özellikle küçük çocuklar ve meraklı evcil hayvanlar nedeniyle riskin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÇOCUKLAR VE EVCİL HAYVANLAR NASIL KORUNMALI?

İngiltere Kraliyet Bahçıvanlık Derneği (RHS), tehlikeli bitkilere karşı alınabilecek önlemleri de paylaştı.

Uzmanların önerileri şöyle:

Çocuklara bitkileri koparmamaları ve ağızlarına götürmemeleri gerektiği öğretilmeli.

Yenilebilir sebze ve meyvelerin hangi bölümlerinin güvenli olduğu anlatılmalı. Örneğin domates ve patates bitkilerinin yaprakları ile çiçekleri tüketilmemeli.

Budama ve yabani ot temizliği sırasında koruyucu eldiven kullanılmalı.

Cildi koruyacak uzun kollu kıyafetler tercih edilmeli.

Süs amaçlı yetiştirilen bitkiler yenmemeli.

Budanmış veya sökülmüş bitkiler çocukların ve evcil hayvanların ulaşamayacağı şekilde uzaklaştırılmalı.

Kimliği bilinmeyen bitkilere çıplak elle dokunulmamalı.

Yenilebilir ürünlerle süs bitkileri aynı saksı veya bahçe alanında yetiştirilmemeli.

TÜRKİYE’DE DE YAYGIN OLARAK BULUNUYOR

Uzmanlar, listede yer alan zakkum, açelya ve zambak gibi bitkilerin Türkiye’de de park, bahçe ve sitelerde sıkça kullanıldığını belirtti. Bu nedenle özellikle küçük çocuklu ailelerin ve evcil hayvan sahiplerinin bitki seçiminde daha dikkatli olması tavsiye edildi.