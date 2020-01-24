Türkiye'de fiber altyapı uzunluğu 300 bin km'yi aştı

Türk Telekom’un fiber hane kapsaması, 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselmiş bulunuyor. Bu 21,7 milyonun 6,2 milyonu eve ya da binaya kadar fiber, 15,5 milyonu ise sokağa kadar fiberden oluşuyor.

Türk Telekom’un yeni dönem hedefleri arasında fiber altyapı olmayan bölge ve hanelere fiberi en kısa sürede ulaştırmak yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda hızlandırılan fiber altyapı çalışmaları ile son iki yılda toplam 2,2 milyon yeni haneye ulaşılmış.

Türk Telekom yetkilileri, günde ortalama 10 bin yeni haneye erişim sağladıklarını belirtiyor. Kurum, yeni söyleminde de belirttiği üzere fiberi sadece merkeze değil herkese, ülkenin dört bir yanındaki her mahalleye, her sokağa ulaştırmak ve bu hizmeti kapsayan hane sayısını artırmak için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.

İSTANBUL'DA FİBER ALTYAPISI OLMAYANA BİR HAFTADA FİBER



Nitekim, şirketin CEO’su Ümit Önal da, 24 Aralık’ta yaptığı değerlendirme toplantısında bu konudaki iddialarını bir adım daha ileriye götürerek 2020 Ocak ayından itibaren İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden her aboneye bir hafta içinde fiberi getirme sözü verdi.