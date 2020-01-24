HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Türkiye'de fiber altyapı uzunluğu 300 bin km'yi aştı

Türkiye'de fiber altyapı uzunluğu 300 bin km'yi aştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:06 | Son Güncelleme

Türkiye’deki fiber altyapının yüzde 80’inde imzası bulunan Türk Telekom, Türkiye’nin fiber hane kapsamasını da son 2 yılda 5 milyonun üzerinde artırmayı başardı. Türk Telekom’un 81 ili kapsayan fiber altyapı uzunluğu 300 bin km’yi aştı.

Türkiye'de fiber altyapı uzunluğu 300 bin km'yi aştı

Türk Telekom’un fiber hane kapsaması, 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselmiş bulunuyor. Bu 21,7 milyonun 6,2 milyonu eve ya da binaya kadar fiber, 15,5 milyonu ise sokağa kadar fiberden oluşuyor.

Türk Telekom’un yeni dönem hedefleri arasında fiber altyapı olmayan bölge ve hanelere fiberi en kısa sürede ulaştırmak yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda hızlandırılan fiber altyapı çalışmaları ile son iki yılda toplam 2,2 milyon yeni haneye ulaşılmış.
Türk Telekom yetkilileri, günde ortalama 10 bin yeni haneye erişim sağladıklarını belirtiyor. Kurum, yeni söyleminde de belirttiği üzere fiberi sadece merkeze değil herkese, ülkenin dört bir yanındaki her mahalleye, her sokağa ulaştırmak ve bu hizmeti kapsayan hane sayısını artırmak için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.

fiber 4

İSTANBUL'DA FİBER ALTYAPISI OLMAYANA BİR HAFTADA FİBER

Nitekim, şirketin CEO’su Ümit Önal da, 24 Aralık’ta yaptığı değerlendirme toplantısında bu konudaki iddialarını bir adım daha ileriye götürerek 2020 Ocak ayından itibaren İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden her aboneye bir hafta içinde fiberi getirme sözü verdi.

Önal’ın, verdiği bu sözü en azından şimdiye kadar tuttuğunu da, sosyal medyada ev ve işyerlerine kısa sürede fiber çekildiğine dair teşekkür paylaşımlarında bulunan abonelerin sayısından anlayabiliyoruz. Türk Telekom bu işi gerçekten de başaracakmış gibi görünüyor.

Öte yandan, mevcutta bakır kablo üzerinden hizmet alan 2 milyon abonenin bağlantısının bakırdan fibere dönüştürülmesi planlanıyor.

Fiber altyapı, 5G ve sonrasında kullanılacak yeni nesil hızlı iletişim teknolojileri için de olmazsa olmaz niteliğinde. Mevcut LTE baz istasyonlarının yaklaşık yüzde 50’sini şimdiden fibere bağlayan Türk Telekom, bu yönüyle de dünyada ender operatörlerden birisi.

5G’ye geçişin aşama aşama olacağı ve 5G hizmeti verilecek öncelikli sahaların halihazırda fiber şebeke ile kapsandığı düşünüldüğünde Türk Telekom’un şimdiden 5G’ye hazır olduğunu söylersek pek de yanılmış olmayız.

Redmi Note 8 Pro vs Oppo A9 2020 Hangisi daha iyi?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur? Kahvaltıda hangi ilin nesi meşhur?
iPhone 9 nasıl olacak? iPhone 9 nasıl olacak?
2019’un En Yaygın macOS tehdidi: Shlayer2019’un En Yaygın macOS tehdidi: Shlayer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fiber altapı Türk Telekom

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Tesla’dan ABD’yi ayağa kaldıracak açıklama!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Xiaomi severler şok: Xiaomi Mi 10 Pro sonunda yüzünü gösterdi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galaxy S10 Lite çok can yakacak

Samsung Galaxy S10 Lite satışa sunuldu! İşte fiyatı...

Kanser tedavisinde akıllı çözümler sunuyor

Kanser tedavisinde akıllı çözümler sunuyor

7.1 ses deneyimi sunan Asus ROG Theta 7.1 tanıtıldı

Asus ROG Theta 7.1 tanıtıldı

İşte Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları

Ocak ayı oyuncular için dopdolu geçecek

iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

iOS 13.3.1 Public Beta 3 sürümü yayınlandı

iPhone 9 nasıl olacak?

iPhone 9 nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.