Türkiye'de fiber altyapı uzunluğu 300 bin km'yi aştı

Türk Telekom’un fiber hane kapsaması, 2019 Aralık ayı itibariyle 21,7 milyon haneye yükselmiş bulunuyor. Bu 21,7 milyonun 6,2 milyonu eve ya da binaya kadar fiber, 15,5 milyonu ise sokağa kadar fiberden oluşuyor.
Türk Telekom’un yeni dönem hedefleri arasında fiber altyapı olmayan bölge ve hanelere fiberi en kısa sürede ulaştırmak yer alıyor. Bu hedef doğrultusunda hızlandırılan fiber altyapı çalışmaları ile son iki yılda toplam 2,2 milyon yeni haneye ulaşılmış.
Türk Telekom yetkilileri, günde ortalama 10 bin yeni haneye erişim sağladıklarını belirtiyor. Kurum, yeni söyleminde de belirttiği üzere fiberi sadece merkeze değil herkese, ülkenin dört bir yanındaki her mahalleye, her sokağa ulaştırmak ve bu hizmeti kapsayan hane sayısını artırmak için çalışmalarına var gücüyle devam ediyor.
İSTANBUL'DA FİBER ALTYAPISI OLMAYANA BİR HAFTADA FİBER
Nitekim, şirketin CEO’su Ümit Önal da, 24 Aralık’ta yaptığı değerlendirme toplantısında bu konudaki iddialarını bir adım daha ileriye götürerek 2020 Ocak ayından itibaren İstanbul’da altyapısı olmayıp altyapı talep eden her aboneye bir hafta içinde fiberi getirme sözü verdi.
Önal’ın, verdiği bu sözü en azından şimdiye kadar tuttuğunu da, sosyal medyada ev ve işyerlerine kısa sürede fiber çekildiğine dair teşekkür paylaşımlarında bulunan abonelerin sayısından anlayabiliyoruz. Türk Telekom bu işi gerçekten de başaracakmış gibi görünüyor.
Öte yandan, mevcutta bakır kablo üzerinden hizmet alan 2 milyon abonenin bağlantısının bakırdan fibere dönüştürülmesi planlanıyor.
Fiber altyapı, 5G ve sonrasında kullanılacak yeni nesil hızlı iletişim teknolojileri için de olmazsa olmaz niteliğinde. Mevcut LTE baz istasyonlarının yaklaşık yüzde 50’sini şimdiden fibere bağlayan Türk Telekom, bu yönüyle de dünyada ender operatörlerden birisi.
5G’ye geçişin aşama aşama olacağı ve 5G hizmeti verilecek öncelikli sahaların halihazırda fiber şebeke ile kapsandığı düşünüldüğünde Türk Telekom’un şimdiden 5G’ye hazır olduğunu söylersek pek de yanılmış olmayız.
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