KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. 'Türkiye’de her 16 kişiden 1'inde nadir hastalık görülüyor' Uzman isimden dikkat çeken açıklama 'Sıklığı yüksek'

    'Türkiye’de her 16 kişiden 1'inde nadir hastalık görülüyor' Uzman isimden dikkat çeken açıklama 'Sıklığı yüksek'

    29.02.2024 17:52
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, Türkiye’de her 16 kişiden 1’inde nadir hastalık görüldüğünü söyledi.

    Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, “29 Şubat Nadir Hastalıklar Günü” dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği’nin (EURORDIS) girişimiyle 2008 yılından bu yana 100’den fazla ülkede kutlanan Nadir Hastalıklar Günü, toplumda nadir hastalıklara dikkat çekmeyi ve bu hastalıklara maruz kalanlara destek olmayı amaçlandığını belirten Doç. Dr. Yakup Türkel, “Nadir hastalık, toplumda 2000’de 1’den az görülen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde 300 milyon hasta ve hasta yakını nadir hastalıklardan etkilenmektedir” dedi.

    "TÜRKİYE'DE 5 MİLYON KİŞİ NADİR HASTALIK TANISINA SAHİPTİR"

    Literatürde yaklaşık 8 bin nadir hastalık tanımlandığını, bu hastalıkların yüzde 80’inin genetik geçişli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkel, “Nadir hastalıklar, Türkiye’de her 16 kişiden 1’inde görülürken, ülkemizde 5 milyon ve dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir. Türkiye’de akraba evliliklerinin sıklığı ve genetik geçiş özelliği nedeniyle nadir hastalıkların görülme sıklığı yüksektir” diye konuştu.

    thumbs_b_c_56d141a4e2af29df1a6f4313be2bf6a7

    Nadir hastalıkların çoğunda nörolojik tutulum görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Türkel, “Tanı ve tedavi sürecinde birçok bölümün birlikte hareket etmesi gerekmekle birlikte, tanı ve tedavide esas hekim nörolog olmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk doğum günlerini 2028'de kutlayacaklar!İlk doğum günlerini 2028'de kutlayacaklar!
    Ağız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilirAğız kuruluğunu hafife almayın! O ciddi hastalığın işareti olabilir
    'Musluk suyunu kaynatmak' ile ilgili önemli araştırma: Ortadan kaldırıyor'Musluk suyunu kaynatmak' ile ilgili önemli araştırma: Ortadan kaldırıyor
    Anahtar Kelimeler:
    nöroloji hastalık ilik
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    Şubat sonu indirimlerinin kaçırmamanız gereken ürünleri burada!

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    Su geçirmez, ısı yalıtımlı, ömürlük bir ayakkabı arıyorsanız o burada!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.