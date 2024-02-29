'Türkiye’de her 16 kişiden 1'inde nadir hastalık görülüyor' Uzman isimden dikkat çeken açıklama 'Sıklığı yüksek'

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Yakup Türkel, “29 Şubat Nadir Hastalıklar Günü” dolayısıyla bilgilendirmelerde bulundu. Avrupa Nadir Hastalıklar Birliği’nin (EURORDIS) girişimiyle 2008 yılından bu yana 100’den fazla ülkede kutlanan Nadir Hastalıklar Günü, toplumda nadir hastalıklara dikkat çekmeyi ve bu hastalıklara maruz kalanlara destek olmayı amaçlandığını belirten Doç. Dr. Yakup Türkel, “Nadir hastalık, toplumda 2000’de 1’den az görülen bir hastalık olarak kabul edilmektedir. Dünya genelinde 300 milyon hasta ve hasta yakını nadir hastalıklardan etkilenmektedir” dedi.

"TÜRKİYE'DE 5 MİLYON KİŞİ NADİR HASTALIK TANISINA SAHİPTİR"

Literatürde yaklaşık 8 bin nadir hastalık tanımlandığını, bu hastalıkların yüzde 80’inin genetik geçişli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Türkel, “Nadir hastalıklar, Türkiye’de her 16 kişiden 1’inde görülürken, ülkemizde 5 milyon ve dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişi nadir bir hastalığa sahiptir. Türkiye’de akraba evliliklerinin sıklığı ve genetik geçiş özelliği nedeniyle nadir hastalıkların görülme sıklığı yüksektir” diye konuştu.

Nadir hastalıkların çoğunda nörolojik tutulum görüldüğünü vurgulayan Doç. Dr. Türkel, “Tanı ve tedavi sürecinde birçok bölümün birlikte hareket etmesi gerekmekle birlikte, tanı ve tedavide esas hekim nörolog olmalıdır” diyerek sözlerini sonlandırdı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

