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  4. Türkiye'de interneti kilitleyen siber saldırılar Almanya, Hollanda ve Rusya üzerinden yapılmış!

Türkiye'de interneti kilitleyen siber saldırılar Almanya, Hollanda ve Rusya üzerinden yapılmış!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 00:35 | Son Güncelleme

Google'a erişim sorunun yaşanmasının ardından siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'te Türkiye, gün içinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği kaydedildi.

Türkiye'de interneti kilitleyen siber saldırılar Almanya, Hollanda ve Rusya üzerinden yapılmış!

Türkiye'de gün boyunca öğle saatlerinden beri devam eden Google'a erişim sorunun sebebinin siber saldırıdan kaynaklandığını açıklamasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren Parsecure Map'e döndü. Parsecure Map'te Türkiye'nin yoğun bir saldırı altında olduğu görüldü.

ABD, RUSYA VE HOLLANDA'DAN SALDIRI

Saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla ABD, Hollanda ve Rusya'dan saldırı geldiği belirtildi.

Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, Çin, Vietnam, Endonezya ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.

google

NE OLMUŞTU?

Türk Telekom ise, Google'a erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye internet erişimi Almanya Hollanda Rusya siber saldırı

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