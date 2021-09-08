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Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

08.09.2021 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda, endemik olan "bidessus anatolicus anatolicus" alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi. Böceğe "bidessus anatolicus adiyaman" adı verildi.

Türkiye'de keşfedildi! Artık bir ilimizin adını taşıyor

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kahta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, "bidessus anatolicus adiyaman"ın yaklaşık 2 milimetre boylarında ve tatlı sularda yaşadığını belirtti.

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Keşfedilen böceğin, tatlı sulardaki organik maddeleri parçalayarak doğaya fayda sağladığını dile getiren Taşar, "Aynı zamanda su ekosistemi içerisinde yaşayan balıkların da besin kaynağı olabilmektedirler. Daha önce 'hydrochus adiyamanensis' isimli yeni bir türü bilim dünyasına yaptığımız çalışmalar neticesinde duyurmuştuk. Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk." ifadesini kullandı.

Taşar, buldukları "bidessus anatolicus adiyaman" adlı böceği, hayvan sistematiği alanında yetkin ve prestijli bir dergi olan "Zootaxa" isimli dergide yayımlanan çalışma ile bilim dünyasına duyurduklarını bildirdi.

Türkiye'nin zengin flora ve faunaya sahip olduğuna dikkati çeken Taşar şunları kaydetti:

"Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ülkemizin coğrafi konumu itibari ile hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize göstermektedir. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ise yabancı bilim insanları tarafından yapıldığını görüyoruz. Yabancı araştırmacıların 1990’lara kadar ülkemizin birçok yerini gezdiklerini ve buralardan topladıkları örnekleri ülkelerine ve doğa-tarih müzelerine götürmek sureti ile yayımladıklarını görüyoruz. Son yıllarda üniversite sayılarımızın artması ile bilim insanlarımızın sayısı da artmıştır. Dolayısı ile bu tarz keşifleri ülkemiz adına yerli araştırmacılarımızın yapması mümkün olmuştur." (AA)

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Adıyaman
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