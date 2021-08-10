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Dantel böcekleri Kırklareli'yi esir aldı! Çamaşırlara yapışıyorlar, kimse camları açamıyor

10.08.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dantel böcekleri Kırklareli'de vatandaşların kabusu oldu. Özellikle öğle saatlerinde adeta yağmur gibi yağan dantel böcekleri yüzünden kentte kimse camları açamıyor.

Dantel böcekleri Kırklareli'yi esir aldı! Çamaşırlara yapışıyorlar, kimse camları açamıyor

Kırklareli ve ilçelerinde geçiş döneminde bulunan minik dantel böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

DANTEL BÖCEKLERİ ÇAMAŞIRLARA YAPIŞIYOR

Çamaşırlara yapışan böceklerle baş edemeyen vatandaşlar adeta camlarını açamaz oldu. Bölgeye yoğun baskın yapan minik dantel böcekleri vatandaşları canından bezdirdi. Vatandaşalar böceklerle kendi imkanlarıyla mücadele edemez noktasına geldi.

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YAĞMUR GİBİ YAĞIYOR

Özellikle öğle saatlerinde adeta yağmur gibi yağan dantel böcekleri vatandaşlara zor anlar yaşatırken vatandaşlar dantel böceklerinin Kırklareli’nde il defa bu kadar çok arttığını söylediler.

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DANTEL BÖCEKLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Dantel böcekleri, sekizinci inçten daha uzun olmayan, büyümekte olan minik böceklerdir. Küçük, şeffaf hücreler kanatlarını ve göğüs kafelerini örter ve onlara dantelli görünüm verir. Ağaç ve çalıların yeşilliklerinden özleri emerek beslenirler, benekli, kesikli ve renksiz görünürler.

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Bu böcekleri asla öldürmeyin! Peygamberdevesini öldürmek...Bu böcekleri asla öldürmeyin! Peygamberdevesini öldürmek...

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
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