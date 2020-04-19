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Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ne anlama geliyor? Prof. Dr. Tevfik Özlü, değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2020 09:28 | Son Güncelleme

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde geldiği son noktayı analiz etti.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş ne anlama geliyor? Prof. Dr. Tevfik Özlü, değerlendirdi

Türkiye'nin bütün kurum ve kuruluşlarıyla corona virüsle mücadelesi devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamaya göre Türkiye'de can kaybı 1890 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, " Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var." dedi.

Peki gelinen son tablo bize neyi anlatıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü Twitter'dan açıklama yaptı.

"SAKIN REHAVETE KAPILMA TÜRKİYE! İYİ GİDİYORUZ"

Prof. Özlü paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sakın rehavete kapılma Türkiye! İyi gidiyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar boşa değil, işe yarıyor. Evlerinizde kalmanız etkili oluyor. Çok daha titizlikle evde kalmaya devam.

"UMARIM POZİTİFLİK ORANLARIMIZ DÜŞER"

Geçen hafta sonu sokağa çıkmamanın etkisini bugün görüyoruz. Umarım vaka sayılarımız ve pozitiflik oranlarımız giderek düşer.

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