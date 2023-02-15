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Türkiye'de olduğu ameliyat nedeniyle bir gün kör kaldı! "Sonuçlara değdi!"

15.02.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya üzerinde birçok kişi estetik operasyon yaptırmak için ülkemizi tercih ediyor. Türkiye'de yaptırdıkları estetik operasyonları sosyal medya hesaplarında paylaşan kişiler çok sayıda etkileşim alıyor. Türkiye'de tilki gözü ameliyatı olan bir kadın yaşadıklarını TikTok hesabından paylaştı.

Türkiye'de olduğu ameliyat nedeniyle bir gün kör kaldı! "Sonuçlara değdi!"

Danielle, 40. yaş gününe yaklaşırken "sarkmış" göz kapakları için ameliyat olmaya karar verdi. Sarkmış göz kapaklarına tilki gözü ameliyatı için Türkiye'ye gelen Danielle, yayınladığı videoda "Mutlu değildim. Kilo almıştım ve sadece bir değişikliğe ihtiyacım vardı. Bu yüzden İstanbul'a gittim. Havaalanından alındım, doğruca bazı kan testleri için gittim ve bir gün sonra hastanedeydim ama buna hazırlıklı değildim."

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Danielle videoda ameliyattan sonra nasıl göründüğünü gösterdi. Çektiği fotoğraflarda yüzünün şişkin ve gözlerinin kapalı olduğu görünüyordu. Gözlerinin şişkinliği nedeniyle 24 saat göremediğini açıklayarak "Korkunç" dedi.

GÖZLERİ GİDEREK DÜZELMEYE BAŞLADI

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"Gözlerim çok çok çekikti, kaşlarım aşırı derecede çekikti ve 'Asla sakinleşmeyecek' diye düşündüm. İki hafta sonra düşmeye başladı, ancak yine de çok sıkıydı." Danielle, ameliyatın ardından zaman geçtikçe gözlerinin her hafta daha az sıkılaşmasıyla kendi fotoğraflarını paylaşmaya devam etti.

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İnsanlar video hakkında hemen yorum yaptı, çoğunluk Danielle'in sonuçlarının kesinlikle zorlu iyileşme sürecine değdiğini belirtti. Bir kişi "Muhteşem iş - gerçekten harika görünüyorsun" dedi.

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Ve bir başkası yorum yaptı: "Harika görünüyor, bunu yapmayı çok isterim."

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