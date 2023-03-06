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Türkiye'de olduğu ameliyatla tüm görünümünü değiştirdi! İnsanlar 20 yaş genç gözüktüğünü söylüyor

06.03.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüze ve vücuda yapılan cerrahi müdahaleler tüm görünüm değişmesini sağlayabiliyor. Türkiye'de yapılan estetik operasyonların başarısı dünya üzerinden birçok kişinin ülkemizi tercih etmesini sağlıyor. TikTok'ta Türkiye'de yaptırdığı ameliyatla yaşadığı değişimi gösteren bir kadın oldukça fazla etkileşim aldı.

Türkiye'de olduğu ameliyatla tüm görünümünü değiştirdi! İnsanlar 20 yaş genç gözüktüğünü söylüyor

65 yaşındaki Nina yaşlanma etkilerini durdurmak için Türkiye'ye ameliyat olmaya geldi. Güzellik hayranı Nina, yüzünü, boynunu ve dudaklarını kaldırmanın yanı sıra burun düzeltmesi ve gıdısından gözyaşı kanallarına yağ transferi yaptırdığını açıkladı.

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Klipte, Nina bıçak altına yattıktan sekiz hafta sonra ameliyatın sonuçlarını gösterdi.
“Sabah, yüzüme, boynuma, dudaklarıma, çenemden gözyaşı kanallarıma yağ transferine sekiz hafta kaldı. Hala biraz uyuşuyorum ve sanırım biraz şişliğim var.
Gözyaşı oluklarımdan pek emin değilim, yeniden yatışmış görünüyorlar ve bunun altındaki şişlik, burada bir tür kese var ve bir türlü gitmiyor.

"SONUÇ GERÇEKTEN ÇOK İYİ"

“Dudaklardaki şişlik iniyor ve ayrıca burnumun sadece içi gerçekten rahatsız hissettiriyor. Ama bence, dikişlerimden dolayı oluyor ve bir şeyler düşüyor, ama sonuç gerçekten çok iyi.

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"Keşke size kulaklarımın arkasındaki yara izini gösterebilseydim ama çene hattım ve boynum kesinlikle harika. Yine de biraz şişlik var. Lenflerim bu tarafta biraz şiş ama her gün lenfatik drenaj yapıyorum.” Nina, ameliyatı için 7.076 sterlinin biraz üzerinde para ödediğini açıkladı.

KONUŞMAKTA ZORLANIYOR

“Dudağımın üstü hâlâ çok uyuşmuş durumda, konuşmakta oldukça zorlanıyorum.
Onları gözden geçireceğim, dışarı çıkmadan önce onları doldurdum ve bu bir felaketti. 20 Şubat'ta geri dönüyorum, üst göz kapaklarıma ve alt göz kapaklarıma da estetik yaptıracağım ve ayrıca bir inceleme yapacağım. Bu yüzden bir şey yolunda değilse, belki dudaklarım ve belki gözyaşı çukurlarım, belki deriler kalktığında bu ele alınacaktır."

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Sosyal medya kullanıcıları, Nina'nın ameliyat sonuçlarından etkilendi ve birçok kişi onun 20 yaş daha genç göründüğünü düşündü. Bir kişi, "Genel olarak harika görünüyor. 20 yaş daha genç gözüküyor." dedi. Bir başkası ise "İnanılmaz görünüyorsun!!!" diyerek övgülerde bulundu.

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