Türkiye'de saç ekim ekonomisi 1 milyar doları geçti

Son yıllarda Türkiye, sağlık turizminde dünyanın birçok yerinden gelen hastaların uğrak yeri oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Servet Terziler, Türkiye'de saç ekiminin ortalama 2-2 bin 500 avro bandında olduğunu söyledi. 'TÜRKİYE DETAY MARKALAR OLUŞTURDU'



"Türkiye'de sağlık turizmi son 9-10 yıldır her geçen sene yükselen ivme ve trendle artan bir noktada. Bunun en büyük etkilerinden birisi Türkiye'de gerçekten sağlık turizmi kaliteli veriliyor." diyen Terziler, "Avrupa'da sağlık çöktü. Afrika ve Rusya'da zaten modern sağlık hizmetleri hemen hemen sıfıra yakın. Dünyada modern sağlık hizmeti alabileceğiniz ülke Amerika. Dünya sağlık hizmetine aç. Bu çok iyi değerlendiren Türk hekimleri ve özel sağlık yatırımların Türkiye'de 1980'lerden itibaren hızla yapılması. Türkiye'de iyi markalar meydana getirdi. Türkiye genel sağlık, göz, diş, kulak burun boğazda estetik ve saç ekiminde kendi alanında detay markalar oluşturdu." yorumunu yaptı.

Türkiye'nin sağlık hizmetini Avrupa standartlarında sunarak dikkatleri üzerine çektiğine vurgu yapan Terziler, saç ekim hizmetinin dünyanın en pahalı ve en zor işlerinden biri olduğunu hatırlattı. Terziler şöyle devam etti: "Türkiye standardının üzerinde bir kalite ile dünyada yapılan saç ekimini 3'te 1 fiyatına sunduğu zaman ne oluyor denilmeye başlandı. Türkiye'den çıkan ürünler kaliteli olduğu için ağızdan ağıza pazarlama ile Türkiye her geçen yıl artan bir ivme yakalamaya başladı. İlk başlarda Türkiye'de Araplar saç ektirmeye başladı ama özellikle son 3 yıldır Türkiye'de saç ektiren Avrupalı sayısı Arapların 4-5 katına çıktı. Özellikle İspanya, Hollanda, Belçika, İngiltere ve Fransa gibi kıta Avrupasının Türkiye'ye yoğun bir şekilde saç ekim ve estetik cerrahisinde akın akın gelişler başladı." Terziler, İsveç, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerinden gelen hastaların Türkiye'de özellikle popo silikonu yaptırdığını belirtti. Terziler, "Türkiye'de hekimlerimiz riski göze alma yetenekleri iyi olduğu için ve vakaları yaptıkça hekimlik sanatı hızla ilerledi ve operasyonlar uygun fiyata yapıldığı için hastalar artmaya başladı." şeklinde konuştu.