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Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bahçeli'den 'Sinan Ateş' açıklaması, esnaf destek paketi, petrol heyecanı...

10.01.2023 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de ve dünyada birçok önemli gelişmenin yaşandığı günün en öne çıkan haberlerini sizler için derledik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 'Sinan Ateş' açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın esnaf kredi paketiyle ilgili duyurduğu gelişme, 3600 ek göstergede ikramiye farkı, Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kez daha petrol heyecanı, Türkiye'nin konuştuğu Sinan Sardoğan'ın cinsel istismarda bulunduğu çocuğun ifadesi, Fenerbahçe'nin yeni transferi...

Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bahçeli'den 'Sinan Ateş' açıklaması, esnaf destek paketi, petrol heyecanı...

Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde okumak ister misiniz? Türkiye ve dünya gündeminde son 24 saatte yaşananları sizler için derledik...

İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAHÇELİ'DEN 'SİNAN ATEŞ' AÇIKLAMASI

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Partisinin grup toplantısında DEVA Partisi'nin 'anayasa' çıkışına tepki gösteren Bahçeli, "Şimdi konuşma sırası bizde" diyerek Sinan Ateş cinayeti hakkında yorumda bulundu. Bahçeli, "Menfur cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz" derken CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

3600 EK GÖSTERGEDE EMEKLİYE İKRAMİYE FARKI

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2022 yılında emekli olan kamu görevlileriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek 2022'de emekli olanlara 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

SALİHLİ'DE PETROL HEYECANI

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Manisa’nın Salihli ilçesindeki petrol heyecanı bu yıl gelen haberlerle yeniden gündeme geldi. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek. Tarla sahibi Hilmi Yılmaz ise su kuyusundan petrol benzeri sıvı çıkması ile ilgili büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek "Su bekliyorduk biz" dedi.

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı! Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

ESNAF DESTEK PAKETİNİN LİMİTİ YÜKSELDİ

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 136 bin esnafın faydalandığı 100 milyar liralık esnaf kredisi destek paketinin limitinin 150 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Esnafa sağlanan desteklerle ilgili yeni düzenlemeleri sıralayan Erdoğan, haziran ayı sonuna kadar esnaf başına verilen 500 bin lira olan kredi üst limitinden 1. ve 2. risk grupları dışındaki esnafların da yararlanabileceğini açıkladı.

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEKİ SKANDALDA DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE

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Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe'nin kaybolması olayıyla tanıdığı Sinan Sardoğan, İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. İstismara uğrayan çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Sinan'ın kendisini 'Osman' olarak tanıttığını ifade eden çocuk, Sinan'ın "Bakkallara şişe satıyorum, bana yardım eder misin? Benimle gel. Yakında bir yere götüreceğim, orada şişe var" diyerek metruk bir alana götürdüğünü ifade etti.

Tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış! Tecavüz ettiği küçük çocuğu böyle kandırmış!

FENERBAHÇE'DEN YENİ TRANSFER

KKKK

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki ilk transferi belli oldu. Samet Akaydın'ın temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın'ın bu transferden dolayı çok mutlu olduğu öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler'den resmi açıklama geldi.

Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı Resmen açıklandı! Fenerbahçe, Samet Akaydın ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı


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