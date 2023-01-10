Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Bahçeli'den 'Sinan Ateş' açıklaması, esnaf destek paketi, petrol heyecanı...

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İşte bugünün öne çıkan haberleri!

BAHÇELİ'DEN 'SİNAN ATEŞ' AÇIKLAMASI

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ilk kez açıklama yaptı. Partisinin grup toplantısında DEVA Partisi'nin 'anayasa' çıkışına tepki gösteren Bahçeli, "Şimdi konuşma sırası bizde" diyerek Sinan Ateş cinayeti hakkında yorumda bulundu. Bahçeli, "Menfur cinayetin içine tertemiz davamızı çekmek için kudurmuş gibi faaliyete giren kansızlara eyvallah etmeyeceğiz" derken CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da sert sözlerle yüklendi.

3600 EK GÖSTERGEDE EMEKLİYE İKRAMİYE FARKI

2022 yılında emekli olan kamu görevlileriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçen yıl emekli olan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek. İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

SALİHLİ'DE PETROL HEYECANI

Manisa’nın Salihli ilçesindeki petrol heyecanı bu yıl gelen haberlerle yeniden gündeme geldi. Geçen yıl petrol benzeri siyah sıvının çıktığı sondaj kuyusunun yakınında üzüm bağı için su arayan bir çiftçi, yine benzer bir durumla karşılaştı. Kuyudan çıkan siyah sıvı incelenecek. Tarla sahibi Hilmi Yılmaz ise su kuyusundan petrol benzeri sıvı çıkması ile ilgili büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek "Su bekliyorduk biz" dedi.

ESNAF DESTEK PAKETİNİN LİMİTİ YÜKSELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 136 bin esnafın faydalandığı 100 milyar liralık esnaf kredisi destek paketinin limitinin 150 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu. Esnafa sağlanan desteklerle ilgili yeni düzenlemeleri sıralayan Erdoğan, haziran ayı sonuna kadar esnaf başına verilen 500 bin lira olan kredi üst limitinden 1. ve 2. risk grupları dışındaki esnafların da yararlanabileceğini açıkladı.

TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNDEKİ SKANDALDA DEHŞETE DÜŞÜREN İFADE

Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe'nin kaybolması olayıyla tanıdığı Sinan Sardoğan, İstanbul'da 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. İstismara uğrayan çocuğun ifadesi ortaya çıktı. Sinan'ın kendisini 'Osman' olarak tanıttığını ifade eden çocuk, Sinan'ın "Bakkallara şişe satıyorum, bana yardım eder misin? Benimle gel. Yakında bir yere götüreceğim, orada şişe var" diyerek metruk bir alana götürdüğünü ifade etti.

FENERBAHÇE'DEN YENİ TRANSFER

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki ilk transferi belli oldu. Samet Akaydın'ın temsilcileri ile görüşme gerçekleştiren sarı-lacivertliler her konuda anlaşmaya vardı. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydın'ın bu transferden dolayı çok mutlu olduğu öğrenilirken, Sarı-Lacivertliler'den resmi açıklama geldi.



