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Türkiye'de yakalanmıştı! 'Kara Mamba' için karar verildi

06.10.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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Kırmızı bültenle aranırken Türkiye'de yakalanan ve ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu olduğu iddia edilen 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan'ın Hollanda'ya iadesine karar verildi. İade talebine ilişkin söz verilen Isaac Bignan, "Hollanda'ya geri dönmek istemiyorum. Bu suçlamanın içinde olmak istemiyorum. Tekrar yargılama şansını vermeleri mümkün değil" dedi. İşte detaylar...

Türkiye'de yakalanmıştı! 'Kara Mamba' için karar verildi

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde iade talebi üzerine görülen davaya, tutuklu bulunan Isaac Bignan getirildi. Bignan'ın avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan Isaac Bignan'ın tutukluluğuna yapılan itirazın üst mahkemece reddedildiğini belirtti.

"HOLLANDA'YA GERİ DÖNMEK İSTEMİYORUM"

İade talebine ilişkin söz verilen Isaac Bignan, "Hollanda'ya geri dönmek istemiyorum. Bu suçlamanın içinde olmak istemiyorum. Tekrar yargılama şansını vermeleri mümkün değil" dedi. Ev hapsi verilen ancak adli kontrol şartını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanan Bignan'a tutuklanmasına karşı diyeceği sorulması üzerine de "Tahliyemi talep ederim. Son tahliye edildiğimde avukatlarıma eve gitmiştim. Telefonumu ve bazı kişisel eşyalarımı unutmuştum. Onları almak için gitmiştim. Arabaya geldiğimde dışarıda bir durum vardı. Arabaya bindim. Avukat kapıyı kapattı. Sonra ne olduğuna bakmak için gitti. 1-2 saniye içinde tutuklandım. Benim gitmeyi istediğimi söylediler doğru değildir. Şoför koltuğunda kimse yoktu. Evimin kapısı açıktı" dedi.

Bignan'ın avukatlarından Fehim Güneş de olay günü müvekkillerinin yanında olduklarını ve ev hapsinin henüz icrasına başlanmamış olduğunu ifade ederek "Avukat olarak evine sağ salim teslim ettik. Bizim üzerimizden firar etmesine izin verecek değiliz. Adli kontrol şartı ihlal edilmemiştir" dedi. Bignan'ın diğer avukatı da müvekkillerinin kaçma amacı olmadığını, ülkesine iade edilmemesini ve tutuksuz yargılanmasını talep etti.

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SAVCI İADESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Bignan'ın iade edilmesini ve tutukluluğunun devamını talep etti. Mütalaaya karşı söz verilen Isaac Bignan ise "Ne diyebileceğimi bilmiyorum. İade edilmek istemiyorumö dedi. Son sözü sorulan Bignan, "Hayatım burada, ailem burada. İade edilmek istemiyorum. Süreç tutuksuz şekilde devam etsinö diye konuştu. Bignan'ın avukatları da mütalaayı kabul etmediklerini belirterek iade şartlarının oluşmadığını ileri sürdüler.

TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Isaac Bignan'ın kendi ülkesi Hollanda'da 12 yıl hapis cezasına çarptırıldığını belirterek iadesine karar verdi. Hüküm kesinleşince kararın infaz için Adalet Bakanlığına gönderilmesine karar veren heyet, kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluğunun devamına da hükmetti.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Hollandalı Joseph Johannes Leijdekkers'ın sağ kolu olduğu ileri sürülen 'Kara Mamba' lakaplı Isaac Bignan, 13 Haziran 2023 tarihinde Isparta'da yakalanarak tutuklandı. 15 Eylül 2023 günü yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkan Bignan, Büyükçekmece'deki evinden kaçma hazırlığında olduğu ihbarını alan polis ekipleri tarafından aracına bindikten sonra yakalandı. Gözaltına alınan Bignan ikinci kez tutuklandı.

DHA

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Isparta kara mamba

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