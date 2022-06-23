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Türkiye'de yaşadıklarını tek tek anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

23.06.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında sağlık turizminin en yoğun durağı olduğu ülkemize, son aylarda İngiltere’den dişlerini yaptırmak isteyenler sıklıkla geliyor. Amanda Turner adlı kadın, "Hollywood gülüşü" elde etmek için Türkiye'ye yaptığı seyahatte 2.809 sterlin (yaklaşık 60 bin TL) ödedi, ancak vücudu yeni dişlerini reddettikten sonra "fil adam" gibi göründüğünü iddia etti.

Türkiye'de yaşadıklarını tek tek anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Başta diş olmak üzere birçok sağlık sorunu için yurtdışında yaşayanların ilk durağı Türkiye oluyor. Sağlık turizminin en çok ziyaret edilen duraklarından biri olan ülkemize her gün binlerce kişi saç ektirmek ve diş yaptırmak için geliyor.

Dişlerini yaptırmak için Türkiye’yi tercih eden Amanda Turner, TikTok hesabından yayınladığı bir videoyla başına gelenleri anlattı. Turner, vücudu yeni dişlerini "reddetmeye" başladığı için "fil adam" gibi göründüğünü iddia etti.

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Amanda Turner, diş kaplaması ve kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi. Tedavisi ve yol masrafları için 2.809 sterlin (yaklaşık 60 bin TL) ödediğini dile getirdi.

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10 hafta önce İstanbul'da geçirdiği ameliyattan bu yana dudağında his kaybı ve yüzündeki şişin inmediğini iddia ediyor.

ŞİŞLİK HİÇ İNMEYEBİLİR

Kendini "Fil Adam" gibi hissettiğini söyleyen Amanda Turner’a şişliğin hiçbir zaman inmeyebileceğini ve yüzünün böyle kalacağı söylenmiş. İngiltere’de farklı bir dişçiye giden kadına antibiyotik tedavisi verildi.

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Hastane personeli diş etlerindeki pıhtının bir kısmını boşaltmayı başardı, ancak dudağını bir daha hissedememe tehlikesiyle karşı karşıya.

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Amanda Turner, "Bir daha hissedememe ihtimalinin düşüncesi korkutucu. Buna değmez. Zamanı geri alabilseydim, başka birinin paylaştığı videoları görseydim asla gitmezdim." şeklinde konuştu.

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Yaşadıklarının ıstırap olduğunu söyleyen Turner, bu işlemleri yaptırmaya karar vermeden önce çok iyi düşünmelisiniz tavsiyesinde bulundu.


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