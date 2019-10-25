Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türkiye, DEAŞ ve PKK/YPG ile mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bu anlamda 49 YPG'li yakalanmış ve Türk yargısı önüne çıkarılmıştır. Bunlardan 32'si tutuklanmış, diğerlerinin de işlemleri devam etmektedir." dedi.

Bakan Gül, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki temasları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkını hukuk çerçevesinde kullandığını dile getirdi.

Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin güneyinden yöneltilen tüm saldırılara karşı, terörü kaynağından kurutmak üzere başlatılan bir operasyon olduğunu ifade eden Gül, şunları belirtti:

"Bu operasyonun uluslararası sözleşmelere, NATO antlaşmasına, Birleşmiş Milletler şartına uygun olduğuna hiçbir şüphe yoktur. Türkiye, bir hukuk devletidir. Tüm adımlarını hukuk çerçevesinde atmaktadır. Bu operasyonda da Türk Silahlı Kuvvetleri, Mehmetçiğimiz, hiçbir sivil, hiçbir etnik kesimin, inanç grubunun zarar görmememesi için çok büyük bir hassasiyetle operasyonu başlatmıştır ve kararlıklıkla sürdürmektedir."