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Türkiye'deki her 5 çocuktan biri siber zorbalık mağduru

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.11.2018 10:28 | Son Güncelleme

Ipsos tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 19 oldu. Siber zorbalık, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak bir birey ya da gruba yapılan teknik ya da ilişkisel tarzda zarar verme davranışı. Her ne kadar gençler, bugünlerde sosyal medyada mutlu görünüyor olsalar da internetin karanlık bir tarafı var.

Bu anlamda sanal dünyanın içine dalan çocuklar ve gençler siber zorbalık tehlikesi ile karşı karşıya. Özellikle faillerin anonim kalması nedeniyle büyük bir sorun haline gelen siber zorbalığın gençler arasında ne kadar yaygın olduğuna ilişkin bir anket yapıldı. (DHA)

Türkiye'deki ebeveynler 'siber zorbalık'tan endişeli

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Araştırma şirketi Ipsos'un 28 ülkede ebeveynlerle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, her beş ebeveynden biri çocuklarının en az bir kez siber zorbalığı yaşadığı belirtildi.
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Siber zorbalığın en yüksek olduğu yer Hindistan olarak kayıtlara geçti ve ebeveynlerin yüzde 37'si çocuklarının bu durumla karşılaştığını söyledi.
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Toplamda yüzde 14'lük bir kesim ise bu sorunun düzenli olarak gerçekleştiğini ifade etti.
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Rapora göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde çocuklarının sibel zorbalığa maruz kaldığını söyleyenlerin oranı 2011'de yüzde 15 iken, 2018'de bu yüzde 27'ye yükseldiği belirtildi. Türkiye ise yüzde 19'luk oranla listede üst sıralarda yer aldı.
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Raporun en ilginç sonuçlarından biri ise Rusya konusunda oldu. Çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 0 oldu.
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Raporun en ilginç sonuçlarından biri ise Rusya konusunda oldu. Çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını söyleyen ebeveynlerin oranı yüzde 0 oldu.
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Hindistan - yüzde 37 Brezilya - yüzde 29 Amerika Birleşik Devletleri - yüzde 27
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Güney Afrika - yüzde 25 Kanada - yüzde 20 Türkiye - yüzde 19
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Avustralya - yüzde 19 Birleşik Krallık - yüzde 17 Çin - yüzde 17
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Almanya - yüzde 14 İtalya - yüzde 11 İspanya - yüzde 9
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Fransa - yüzde 9 Japonya - yüzde 4 Rusya - yüzde 0
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siber zorbalık Türkiye Çocuk kitle iletişim araçları

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