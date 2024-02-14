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Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan karar: 11 kişinin isimleri açıklanfı

14.02.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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Terör örgütleriyle bağlantılı 11 kişi hakkında karar verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararı Resmi Gazete'de yer aldı. Türkiye'deki mal varlıkları dondurulan 11 kişinin isimleri de açıklandı.

Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan karar: 11 kişinin isimleri açıklanfı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, terör örgütlerine finansman sağladığı yönünde makul sebeplerin varlığına istinaden, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ, DHKP/C ve TKP/ML ile bağlantılı 11 kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.

"TERÖRÜN FİNANSMANI" SUÇU KAPSAMINA GİRDİ

Bakanlıkça hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında "terörün finansmanı" suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden bazı terör örgütleriyle bağlantılı gerçek kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.

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İŞTE MAL VARLIKLARI DONDURULAN KİŞİLER

Karara göre, mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle:

PKK/KCK terör örgütüyle bağlantılı Mehdin Tekin, Nevzat Göktaşoğlu ve Galip Aras, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı Mustafa El Casim, Ahlam Khatab, Eesa Alahmad, Muhammed Hajikadour, Muhammed Khatab ve Yavuz Selim Binici, DHKP/C terör örgütüyle bağlantılı Mehmet Güvel, TKP/ML konferans terör örgütü bağlantılı Ertan Çıta.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
terörist
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