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Türkiye'den ABD'li yetkililere önemli suçlama

DÜNYA HABERLERİ  | 10.01.2019 11:34 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin Suriye'den çekilme süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'den ABD'li yetkililere önemli suçlama

Çavuşoğlu, ABD'li güvenlik birimlerinin Trump'ı Suriye'den çekilme konusunda caydırmaya çalıştıklarını öne sürdü.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları;

Bu süreçte özellikle ABD'nin güvenlik birimleri, Başkan'ı bu kararından caydırmaya çalışıyor. Buna kılıf için 'Türkler, Kürtleri katletmesin' dediler, bu son derece yanlış bir üslup, biz muhataplarımıza bu üsluptan rahatsız olduğumuzu söyledik.

Suriyeli Kürtler demek YPG/PKK demek değildir, Türkiye'deki Kürtler demek YPG/PKK demek değildir. Bunu hepsi çok iyi biliyoruz. Herkesten daha iyi Pompeo'nun bilmesi gerekiyor. Suriye'deki Kürtlerin de haklarını savunduk. Bir terör örgütü var, bu terör örgütü bize yönelik tehdit oluşturuyor. ABD de bunlara destek veriyor.

Münbiç yol haritası başarılı bir şekilde uygulansaydı ve Fırat'ın doğusuna da uygulamaya başlasaydık bu gelişmeler olmazdı. Sayın Cumhurbaşkanımız Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleyeceğini söyledikten sonra ABD çekilme kararı aldı. Hem çekilme kararı verecekseniz hem de çekilmemek için Türkiye'yi suçlayacak ifadelerde bulunacaksınız. ABD geri vites yapmayı da öğrendi sanırım. Sahadakiler Türkiye düşmanlığını körüklemeye çalışıyor. Trump iki defa çekileceğini söyledi. Pompeo'nun Trump'ın kararı kesin açıklaması önemli.

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ABD Türkiye Trump Çavuşoğlu Suriye çekilme caydırma

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