Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'ın 'çok büyük bir şey oldu' paylaşımı, uluslararsı ajanslar tarafından 'son dakika' olarak paylaşılmıştı. Daha sonra, paylaşımın DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonla ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. İran ve Irak'tan da operasyonla ilgili açıklamalar gelmişti.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü öne sürülen operasyonla ilgili olarak Türkiye'den ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi. Bu açıklama ile, sosyal medyadaki 'Operasyonla ilgili Türkiye bilgilendirilmedi' iddiaları da yalanlandı.

ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019

TRUMP'IN TWEET'İ AJANSLARA 'SON DAKİKA' OLARAK DÜŞTÜ



ABD basını, DEAŞ’ın 2014 yılından beri lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğünü iddia etti. Saatler öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Çok büyük bir şey oldu!” yazmıştı. ABD medyası ise bu paylaşımın, Bağdadi ile ilgili olabileceğini duyurdu.