Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

ABD Başkanı Trump'ın 'çok büyük bir şey oldu' paylaşımı, uluslararsı ajanslar tarafından 'son dakika' olarak paylaşılmıştı. Daha sonra, paylaşımın DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye yönelik operasyonla ilgili olduğu ortaya çıkmıştı. İran ve Irak'tan da operasyonla ilgili açıklamalar gelmişti.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü öne sürülen operasyonla ilgili olarak Türkiye'den ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Bakanlık açıklamasında, "ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." denildi. Bu açıklama ile, sosyal medyadaki 'Operasyonla ilgili Türkiye bilgilendirilmedi' iddiaları da yalanlandı.
ABD tarafından İdlib’e dün gece yapılan operasyon öncesinde askerî makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2019
TRUMP'IN TWEET'İ AJANSLARA 'SON DAKİKA' OLARAK DÜŞTÜ
ABD basını, DEAŞ’ın 2014 yılından beri lideri olan Ebu Bekir el-Bağdadi’nin öldürüldüğünü iddia etti. Saatler öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, “Çok büyük bir şey oldu!” yazmıştı. ABD medyası ise bu paylaşımın, Bağdadi ile ilgili olabileceğini duyurdu.
Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurdu, ancak açıklamanın içeriğine dair ipucu vermedi. Öte yandan, sosyal medyada İdlib'de gerçekleştirilen ve Bağdadi'nin öldürüldüğü gizli operasyona ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaşıldı.
İRAN VE IRAK'TAN AÇIKLAMA
Öte yandan, Reuters'ın haberine göre, İranlı yetkililer, 'Suriyeli kaynakları Bağdadi'nin öldüğüne dair bilgi verdi' açıklamasını yaptı. Ajans, Iraklı iki yetkilinin de Bağdadi'nin öldürüldüğüne ilişkin Suriye'den bilgi aktarıldığını açıkladıklarını duyurdu.
OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de öldürdüğü iddia edilen operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor.
Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti.
Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.
Bölgeye giden sağlık ekipleri, AA muhabirine, saldırının meydana geldiği noktada tamamen yıkılmış bir ev ile etrafında yanmış bazı çadırlar gördüklerini bildirdi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde 3 erkek, 3 kadın ve 1 çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin cesedine ulaştıklarını, 5 yaralıya da ilk müdahalede bulundukları bilgisini paylaştı. İdlib'deki Suriye hava sahası Rusya tarafından kontrol ediliyor.
ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.
Söz konusu haberlerde, saldırı sonucuyla ilgili Beyaz Saray'ı bilgilendiren askeri yetkililerin, "Bağdadi'nin öldürüldüğünden büyük oranda emin olduklarını" söylediği belirtilmişti.
EL-BAĞDADİ KİMDİR?
Ebu Bekir el-Bağdadi, kendini halife ilan eden DEAŞ adlı terör örgütün kurucusu ve lideri olarak biliniyor. Kamera karşısında çok sık görülmeyen DEAŞ lideri, 5 yıl içerisinde ilk kez Nisan ayında, DEAŞ’ın yayınladığı bir görüntüde görülmüştü.
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