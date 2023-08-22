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  4. Son dakika | Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs'ta yaşanan gerginlikle ilgili tepki! "Gerçekleri çarpıtıyorlar! KKTC'yi tümüyle destekliyoruz"

Son dakika | Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs'ta yaşanan gerginlikle ilgili tepki! "Gerçekleri çarpıtıyorlar! KKTC'yi tümüyle destekliyoruz"

22.08.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KKTC topraklarında Pile-Yiğitler yolu yapılırken çıkan gerginliğin ardından Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamaya Türkiye'den tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada "Kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır" dendi. Ayrıca KKTC tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamanın tümüyle desteklendiği belirtildi.

Son dakika | Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e Kıbrıs'ta yaşanan gerginlikle ilgili tepki! "Gerçekleri çarpıtıyorlar! KKTC'yi tümüyle destekliyoruz"

BM Barış Gücü Askerleri, Pile-Yiğitler yolunun yapımına müdahale etmesi sonucu Türk askeriyle karşı karşıya gelmişti. Yaşanan arbede ve gerginliğin ardından BMGK tarafından yapılan açıklamaya Dışişleri'nden yanıt geldi.

"BM'NİN AÇIKLAMASI SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR"

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 21 Ağustos 2023 tarihinde yapılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarında inşa edilmekte olan Pile-Yiğitler yoluna ilişkin basın açıklaması arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuktur. Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

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"GERGİNLİĞİN SEBEBİ BMBG ASKERLERİNİN MÜDAHALESİ "

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahale gerginliğin sebebi olmuştur. Bu hususun KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca son günlerde yapılan açıklamalarda da vurgulandığı anımsanacaktır.

"HAKKANİYETSİZ ŞEKİLDE ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR"

BMBG, 18 Ağustos’ta KKTC’nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek yol projesini hakkaniyetsiz bir şekilde engellemeye çalışmış, bu esnada hem kendi personelini, hem de yol yapımında görev alan tüm çalışanları tehlikeye atmıştır. Nitekim BMBG’nin bu sorumsuz davranışı sonucunda dört BMGB personelinin, sekiz de KKTC vatandaşının yaralanmış olmasından üzüntü duyuyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz.

"BMBG KIBRIS TÜRKLERİNİN GÜVENİNİ YİTİRMEKTE"

BMBG, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında ortaklık devletini gasp ederek Kıbrıs sorununa sebebiyet vermelerinin kısa süre ardından, 1964 yılında Kıbrıs Adası’nda konuşlandırılmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin basın açıklamasındaki “tüm izinsiz inşaatların kaldırılmasına” yönelik çağrısının da, Ara Bölge ve Pile bölgesindeki Türk tapulu arazilerden geçen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yolunu, keza Ara Bölge’den geçen Pile-Voroklini yolunu, Pile’deki üniversite binasını ve Ara Bölge ihlali teşkil eden diğer çok sayıda inşaatı yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olan Kıbrıs Rum tarafına yönelik olduğunu varsayıyoruz.

BMBG Ada’daki iki tarafa eşit muamele sergilemekle ve tarafsız davranmakla mükelleftir. Maalesef 18 Ağustos’ta yaşanan hadise gibi gelişmeler, BMBG’nin Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ve Kıbrıs’ta meselenin bir parçası haline gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu gidişatın önüne geçilmesi ve BMBG’nin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın barışı koruma misyonlarından beklenen tarafsızlığı ortaya koymasının sağlanması BM Güvenlik Konseyi’nin görevidir."

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