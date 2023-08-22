12 kişi hayatını kaybetti... Yozgat'taki otobüs kazası sonrası o detaya dikkat çekti: "Bu kadar can kaybı olmazdı"

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde önceki gece yolcu otobüsünün şarampole devrilmesiyle 12 kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır 19 kişinin de yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken kazada can veren otobüs şoförünün kalp krizi geçirmiş olabileceği iddia edildi. Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise yaptığı açıklamada, otobüslerde emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğunun altını çizerken "Ölümleri yüzde 60 önlemektedir. Yaşanan bu kazada da yolcular kemer takmış olsaydı böyle bir can kaybı yaşanmazdı. Firmalar kemer kontrolü yapmıyor" dedi.

OTOBÜS 30 METREDEN UÇTU

Sivas'tan İstanbul'a gitmek üzere 21.30’da hareket eden Adem Tatlısu (58) yönetimindeki otobüs 23.58 sıralarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek 30 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Tatlısu ile yolculardan Bahçelievlerspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Hakan Hasgül, eşi Züleyha Hasgül, çocuğu Eymen Kadir Hasgül, İlker Akdağ, Mustafa Altun, Hatice Yıldırım, Serdal İçeloğlu, Feyzullah Dikçal, Mahmure Dikçal, Raziye Erdoğan ve Caner Kuzgun yaşamını yitirdi, biri ağır 19 kişi de yaralandı.

KAZANIN SEBEBİ NE? VALİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, “İlk tespitlere göre, otobüs geliş istikametindeki şeridi, ortadaki banketi de atlayarak ters istikamete geçiyor ve 30 metre derinliğindeki şarampole yuvarlanıyor. Ana sebep dikkatsizlik, tedbirsizlik diyoruz. Net olmamakla birlikte muhtemelen bir dalgınlık hali de olmuş olabilir. Bunlar ilerleyen saatlerde yapılan çalışmalarla neticelenecek ve netleşecek” açıklamasını yaptı.

YENİ EV ALMAK İÇİN ARABASINI SATMIŞTI

Kazada eşi ve bir çocuğu ile hayatını kaybeden Hakan Hasgül’ün akrabası Doğan Hasgül, cenazeleri teslim almak için İstanbul’dan geldiğini belirterek, “Sivas’a gezmek amacıyla geldi, 22 gündür buradaydı. Arabası vardı, onu sattı ev aldı, otobüsle onun için dönüyordu. Tapuyu yeni devraldı. Evine gidiyordu, bir hafta sonra gelip boya badana yaptıracaktı ama nasip olmadı” dedi.

Hakan Hasgül ve oğlu eymen (sağ başta)

KEMER CEZASI 436 TL

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda 2022 yılında değişiklik yapıldı. Bu değişikliğe göre, şehirlerarası sefer yapan otobüslerde emniyet kemeri takmak zorunlu hale getirildi. Kemer takmamanın cezası ise 436 TL.

"YOLCULAR KEMER TAKMIŞ OLSAYDI BÖYLE BİR CAN KAYBI YAŞANMAZDI"

Kazayı Milliyet’e değerlendiren Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe, “Trafik kazalarını sıfıra indirmek çok zordur fakat ölümlü kazaları azaltmak için emniyet kemeri kullanmak hayati bir karardır. Otobüs yolculuklarında da zorunlu olan emniyet kemeri kullanımı, takla atma, yoldan savrulma, direksiyon hakimiyeti kaybolması gibi neredeyse tüm kaza sebeplerinde ölümleri yüzde 60 oranında önlemektedir. Yaşanan bu kazada da yolcular kemer takmış olsaydı böyle bir can kaybı yaşanmazdı. Bazı firmalar kemer kontrolü yapmıyor. Önlem, denetim ve kontrol şart” dedi.