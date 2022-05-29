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Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

29.05.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığından, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarla ilgili "İsrail Hükümeti'ni, kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa çağrısı

Dışişleri Bakanlığınca, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

"STATÜKONUN AÇIK BİR İHLALİDİR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması, Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, "İsrail hükümetini kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik önlemler almaya davet ediyor, tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz." denildi.

FANATİK YAHUDİLERİN PROVOKATİF "BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ"

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir, sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisi ve Yahudi yerleşimcilerin, Doğu Kudüs'teki Eski Şehir ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu en az 22 Filistinli gözaltına alındı, 18'i gerçek mermiyle olmak üzere 24 Filistinli yaralandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı İsrail
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