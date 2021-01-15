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  4. Türkiye'den kaçan 13 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçan 13 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

15.01.2021 00:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den kaçan 13 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Rodos Adası'na ulaşan 13 FETÖ üyesinin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, çarşamba akşamı Rodos adasının batısındaki Stegna Arhangelu sahiline şüpheli bir botun yanaşması üzerine ada sakinlerince, polis ve sahil güvenlik ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Yetkililer, İzmir'den kiraladıkları sürat botuyla geldikleri öğrenilen ve kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 1'i kadın 13 FETÖ üyesinin Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduğunu kaydetti.

Yunanistan makamlarının, FETÖ üyelerinin sığınma talebini inceleyeceği belirtildi.

Türkiye'den Girit Adası'na kaçan 6 FETÖ üyesi de 10 Ocak'ta bu ülkeye sığınma başvurusu yapmıştı. (AA)

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