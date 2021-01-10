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  4. Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

10.01.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den kaçan 6 FETÖ üyesi Yunanistan'a sığınma talebinde bulundu

Türkiye'den kaçarak Yunanistan'ın Girit Adası'na ulaşan 6 FETÖ üyesinin, Yunan makamlarına sığınma talebinde bulunduğu bildirildi.

Yunan basınındaki haberlere göre, sabah saatlerinde Ada'nın batısında bulunan Sitia kentinin Kuremenos Körfezi'ne, FETÖ'cüleri taşıyan yelkenli bir tekne yanaştı.

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDULAR

Girit Limanı yetkilileri, kendilerini "Gülenci" olarak tanıtan 2'si kadın 6 kişinin çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a sığınma talebinde bulunduklarını belirtti.

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Bu kişilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını söyleyen yetkililer, FETÖ'cülerin, prosedür gereği Sitia Hastanesine sevk edildiğini dile getirdi.

Yetkililer, hastanedeki kontrollerin ardından geldikleri teknede karantinaya alınacak FETÖ üyesi grubun yaptığı sığınma başvurusunu inceleyeceklerini kaydetti. (AA)

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