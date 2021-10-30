HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın sınır dışı edilmesine tepki

Türkiye'den Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın sınır dışı edilmesine tepki

30.10.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, 1982 yılında şehit edilen Los Angeles Başkonsolosu Kemal Arıkan'ın katili terörist Hampig Sasunyan'ın, şartlı tahliye kararının ardından üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilmesine tepki gösterdi. Bilgiç, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Türkiye'den Kemal Arıkan'ın katili Hampig Sasunyan'ın sınır dışı edilmesine tepki

Bilgiç, şehit Los Angeles Başkonsolosu Arıkan’ın katili terörist Sasunyan’ın serbest bırakılması hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Evvelce hakkında şartlı tahliye kararı alınmış bulunan Los Angeles Başkonsolosu şehit Kemal Arıkan'ın katili Ermeni terörist Hampig Sasunyan’ın üçüncü bir ülkeye sınır dışı edildiğinin öğrenildiğini kaydeden Bilgiç, "Adı geçen teröriste ilişkin kararı terörizme taviz veren vahim bir hata olarak gördüğümüzü ve kınadığımızı bir kez daha vurguluyoruz." ifadesini kullandı.

kemal-arikan-700x420

Bilgiç, bu tür kararların terörizmle mücadeleye değil, terörizmin siyasi hedefler için başvurulabilecek kullanışlı bir araç olarak yüceltilmesine çalışan çevrelerin gündemine hizmet edeceğinin aşikar olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bu vesileyle bir kez daha şehit diplomatımız Kemal Arıkan’ı ve Ermeni terör örgütlerinin saldırılarında hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldularKomandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Şaşkına çeviren olay! "Annem Ramazan'la kaçtı, babam da Ramazan'ın karısını aldı"

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.