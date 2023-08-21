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Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara karşı diplomatik hamle! Danimarka ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçilik yetkilileri...

21.08.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özellikle İskandinav ülkelerinde son dönemde sıklıkla gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemlere karşı Türkiye'den diplomatik hamle geldi.

Türkiye'den Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılara karşı diplomatik hamle! Danimarka ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçilik yetkilileri...

Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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KINAMA VE PROTESTO ISRARI VURGULANDI

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği ve Lahey Büyükelçiliği ile bazı Müslüman ülkelerin büyükelçilikleri önünde Kuran-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, geçen cuma günü Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve bugün Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Maslahatgüzar ve elçi müsteşarına devam eden saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirildi, bu eylemleri en güçlü şekilde kınandığı ve protesto edildiği bir kez daha vurgulandı.

Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Danimarka Türkiye Kur'an-ı Kerim

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