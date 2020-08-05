Türkiye’den Lübnan’a gidecek yardım uçağı hazırlanıyor! MSB ve Bakan Koca'dan flaş açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak”

TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı.



Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak. pic.twitter.com/tgGMUlNgTL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2020

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir açıklama geldi. Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Beyrut’taki patlama nedeniyle Lübnan Sağlık Bakanı Dr. Hamad Hasan’la telefon görüşmesi yaptık. AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım göndereceğimizi, yaralıların tedavisi içinse 20 kişilik uzman hekim ekibimizin bugün Lübnan’a hareket edeceğini belirttik."

Beyrut’taki patlama nedeniyle LÜBNAN SAĞLIK BAKANI Dr. Hamad Hasan’la telefon görüşmesi yaptık. AFAD koordinasyonunda Lübnan’a tıbbi ve insani yardım göndereceğimizi, yaralıların tedavisi içinse 20 kişilik uzman hekim ekibimizin bugün Lübnan’a hareket edeceğini belirttik. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020



