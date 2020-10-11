Türkiye'den Meis adasının güneyi için NAVTEX hamlesi

Türkiye, araştırma gemisi Oruç Reis için 22 Ekim'e kadar yeni Navtex duyurusu yayınladı. Oruç Reis, Meis Adası'nın güneyinde görev yapacak.

NAVTEX NEDİR?

Navtex deniz seyir ikazlarını, meteorolojik tahminleri ve ikazları, arama kurtarma ilanlarını ve gemiler için yayınlanan benzer bilgileri gemilere anında iletmek için tasarlanmış uluslararası bir iletişim sistemidir. Navtex ilanı bu cihaz üzerinden yapılan denizcilik "uyarı notu" olarak biliniyor.

Denizcilerin kullandığı bu mesaj, tatbikat ve sismik araştırma gibi çalışmalar öncesinde yayınlanıyor. Navtex mesajında, çalışma veya tatbikat yürütülecek tarih, saat dilimi ile koordinatlar yer alıyor. Bölgede seyir halinde olan gemilerin, ilan edilen bu koordinatlara girmemesi veya belirli bir mesafede seyirlerini sürdürmeleri amacı taşıyor.

