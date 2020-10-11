HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır

Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 17:25 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'a sert tepki geldi. Aksoy, Dendias'ın Yunan gazetesinde yayımlanan mülakatında Türkiye'ye ilişkin iddia ve beyanlarının asılsız olduğunu belirtti.

Türkiye'den Yunan Bakan'a sert tepki: Asılsızdır

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias’ın Yunan gazetesinde yayımlanan mülakatında Türkiye’ye yönelik ifadelerine yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Aksoy'un açıklamasından satır başları:

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Eleftheros Typos gazetesinde bugün (11 Ekim) yayımlanan mülakatında ülkemize ilişkin iddia ve beyanları asılsızdır.

İstikşafi görüşmeler 2016’da Yunanistan’ın talebi üzerine durdurulmuştur. Bunun Türkiye’den kaynaklandığı iddiası kamuoyunu yanıltmaya matuftur. Aynı şekilde istikşafi görüşmelerde tek bir meselenin ele alındığı iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Bu görüşmelerin amacı, iki ülke arasında birbirleriyle bağlantılı tüm meselelerin çözüme kavuşturulmasıdır.

Diğer taraftan, Maraş sahil şeridini halka açan Türkiye değil, KKTC Hükümetidir. Yunan-Rum ikilisinin bu adımı BM Güvenlik Konseyi kararlarının ihlali olarak nitelendirmesi ve burada denize giren insanların uluslararası güvenliği tehdit ettiği iddiası ciddiyetten uzak, gülünç bir iddiadır.

Yunanistan’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki meselelerini ülkemizle samimi bir diyalogla çözmek yerine, AB’yi Türkiye’ye karşı koz olarak kullanmaya çalışması sonuç vermeyecek bir çabadır. Yunanistan tehdit ve şantaj dilinin işe yaramayacağını artık anlamış olmalıdır.

Yunanistan’ın bir yandan bizimle diyaloğa hazır olduğunu söylerken diğer yandan gerginliği arttırıcı eylem ve faaliyetlerde bulunmaya devam etmesi ise samimiyetsizlik örneğidir.

Nitekim, ülkemizin ‪28 Ekim 2020‬ tarihinde Ege Denizi’nde icra edeceğini duyurduğu ve Bakan Dendias tarafından eleştiri konusu yapılan tatbikat, Yunanistan’ın 1988 Atina mutabakatına aykırı olarak evvelce ‪29 Ekim 2020‬ tarihinde yapacağını duyurduğu tatbikata cevep niteliğindedir. Yunanistan’ın ikazlarımıza rağmen milli günümüzde tatbikat düzenlemesi iyi niyetten yoksun bir yaklaşımdır.

Ülkemiz, Ege ve Akdeniz’de hem kendi haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleriBaba olan Soner Sarıkabayı'nın ilk sözleri
Avcılar'da 5 katlı binanın balkonu çöktüAvcılar'da 5 katlı binanın balkonu çöktü
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
İlçede gergin gece! Sokakta nöbet tuttular
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe
PKK'ya ağır darbe
Avcılar'da 5 katlı binanın balkonu çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Avcılar'da 5 katlı binanın balkonu çöktü
İstanbul'da trafikte dehşet anları! Silah çekti
İstanbul'da trafikte dehşet anları! Silah çekti
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
44 saatlik yangınla mücadele sonunda toprakta uyudular
Mersin'de boş arazide patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Mersin'de boş arazide patlama!
Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı
Polisin dikkati cinayeti ortaya çıkardı! Eşini boş arazide öldürüp cesedini metruk binaya attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.