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Türkiye'den Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dinine yönelik hakaretlerine sert tepki

18.01.2021 00:50 | Son Güncelleme:
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Türkiye'den Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dinine yönelik hakaretlerine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Atina ve Tüm Yunanistan Başpiskoposu'nun İslam dinine yönelik hakaret içerikli ifadelerine karşılık, "Atina ve tüm Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'un bir televizyon kanalına verdiği mülakatta sarf ettiği, İslam dinine ilişkin haddini bilmez ifadelerini şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüce dinimiz İslam, farklı din ve medeniyetlerin birarada yaşamasını temin eden bir hoşgörü anlayışını ve merhameti temel alan bir barış dinidir.

"ESEF VERİCİ"

Tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu küresel salgın koşullarında, herkesin karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamının geliştirilmesi yönünde çaba harcaması gerekirken kutsal dinimize dil uzatılması esef vericidir.

Barışa hizmet etmesi gereken din adamlarının bu tür mesnetsiz ifadelerle toplumlara nifak tohumları ekmeleri ibret vericidir. Başpiskopos'un toplumu İslam'a karşı düşmanlık ve şiddete sevk etmekte olan bu kışkırtıcı ifadeleri, aynı zamanda İslamofobi'nin ulaştığı korkutucu seviyeyi de göstermektedir.

"İSTİKŞAFİ GÖRÜŞME ÖNCESİ MANİDAR"

Avrupa'da artan ırkçılık, İslam ve yabancı düşmanlığının müsebbibi de esasen bu tür habis fikirlerdir. İstikşafi görüşmelerin ön hazırlıklarının yapıldığı bir dönemde böyle bir açıklamanın yapılmış olması da ayrıca manidardır ve süreci baltalamaya yönelik talihsiz bir adım mahiyetindedir" (AA)

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