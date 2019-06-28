HABER

Türkiye dostu tarihçi Prof. Dr. Norman Stone için Budapeşte'de tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 21:38 | Son Güncelleme

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen cenaze törenin ardından Stone'un naaşı İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye götürülecek

BUDAPEŞTE (AA) - Bilkent Üniversitesinde 20 yıl uluslararası ilişkiler ve tarih bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve geçen hafta hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Norman Stone için hayatını kaybettiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de cenaze töreni düzenlendi.

Budapeşte'deki Deak Meydanı Evanjelik Kilisesi'nde düzenlenen törene Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Oktay, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Stone'un İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerde 30 yıldan beri ders verdiğini ve Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu söyledi. Oktay, Stone'un aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirtti. Stone'un çok değerli bir akademisyen olduğunu ve yerinin doldurulamayacağını vurgulayan Oktay, hatırasının ise geriye bıraktığı akademik ve entelektüel değerlerde yaşayacağını ifade etti.

Stone'nun naaşı, işlemlerin tamamlanmasının ardından İstanbul'da defnedilmek üzere Türkiye'ye götürülecek.

- Çağdaş tarih literatürünün en önemli isimlerindendi

1. Dünya Savaşı tarihi üzerine 1975'te yazdığı "The Eastern Front" adlı kitabıyla dünya çapında üne kavuşan Norman Stone, 1980'lerde İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın danışmanlığı ve 1990'lü yıllarda İngiliz gazetelerinde düzenli köşe yazarlığı yaptı.

Cambridge ve Oxford üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Stone, 1997'de başladığı Bilkent Üniversitesinde Rusya Çalışmaları Merkezini kurdu ve Türkiye'de geçirdiği yıllarda çok satanlar listelerine giren ve çeşitli dillere çevrilen 5 kitap ve çok sayıda makale yazdı.

Budapeşte'de vefatından kısa bir süre önce Macaristan tarihi üzerine yazdığı kitabı tamamlayan Stone, İngiltere ve Türkiye'de birçok önemli tarihçi yetiştirdi.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinde ders veren Prof. Dr. Norman Stone, çağdaş tarih literatürünün en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bilkent Üniversitesinin internet sitesinden Stone'un vefatının ardından yapılan açıklamada, "Acı kaybımız… Uluslararası ilişkiler ve Tarih bölümleri öğretim üyesi Prof. Norman Stone'u kaybettik. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümleri öğretim üyesi Prof. Norman Stone, 18 Haziran Salı günü Budapeşte'de vefat etmiştir. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm Bilkent camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...
Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyorOperasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan

En Çok Okunan Haberler

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! Yarın başlıyor

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

Alişan'dan 'Ekrem İmamoğlu'nu kabul etmiyorum' sözlerine cevap

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

İstanbul'da taksici operasyonu! Sayı artıyor

Operasyon genişliyor! Düğmeye basıldı, sayı artıyor

Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler (Mehmet Çakılcıoğlu kimdir?)

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

İstanbul'da pompalı tüfek dehşeti! Feci şekilde öldürüldü

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Yola çıkmadan önce mutlaka okuyun! Trafik kilitlendi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesi davasında yeni gelişme: Tahliye talepleri reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.