Türkiye dostu tarihçi Prof. Dr. Norman Stone için Budapeşte'de tören

Büyükelçi Oktay, törende yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Stone'un İstanbul ve Ankara'daki üniversitelerde 30 yıldan beri ders verdiğini ve Türkiye'nin gerçek bir dostu olduğunu söyledi. Oktay, Stone'un aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini belirtti. Stone'un çok değerli bir akademisyen olduğunu ve yerinin doldurulamayacağını vurgulayan Oktay, hatırasının ise geriye bıraktığı akademik ve entelektüel değerlerde yaşayacağını ifade etti.

Budapeşte'deki Deak Meydanı Evanjelik Kilisesi'nde düzenlenen törene Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay'ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

BUDAPEŞTE (AA) - Bilkent Üniversitesinde 20 yıl uluslararası ilişkiler ve tarih bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapan ve geçen hafta hayatını kaybeden ünlü tarihçi Prof. Dr. Norman Stone için hayatını kaybettiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de cenaze töreni düzenlendi.

- Çağdaş tarih literatürünün en önemli isimlerindendi

1. Dünya Savaşı tarihi üzerine 1975'te yazdığı "The Eastern Front" adlı kitabıyla dünya çapında üne kavuşan Norman Stone, 1980'lerde İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher'ın danışmanlığı ve 1990'lü yıllarda İngiliz gazetelerinde düzenli köşe yazarlığı yaptı.

Cambridge ve Oxford üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Stone, 1997'de başladığı Bilkent Üniversitesinde Rusya Çalışmaları Merkezini kurdu ve Türkiye'de geçirdiği yıllarda çok satanlar listelerine giren ve çeşitli dillere çevrilen 5 kitap ve çok sayıda makale yazdı.

Budapeşte'de vefatından kısa bir süre önce Macaristan tarihi üzerine yazdığı kitabı tamamlayan Stone, İngiltere ve Türkiye'de birçok önemli tarihçi yetiştirdi.

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümlerinde ders veren Prof. Dr. Norman Stone, çağdaş tarih literatürünün en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Bilkent Üniversitesinin internet sitesinden Stone'un vefatının ardından yapılan açıklamada, "Acı kaybımız… Uluslararası ilişkiler ve Tarih bölümleri öğretim üyesi Prof. Norman Stone'u kaybettik. Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler ve Tarih bölümleri öğretim üyesi Prof. Norman Stone, 18 Haziran Salı günü Budapeşte'de vefat etmiştir. Ailesine, arkadaşlarına ve tüm Bilkent camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verilmişti.

