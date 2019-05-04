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Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını ağırlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:15 | Son Güncelleme

Geçmişin sahnesinde günümüz tiyatrosunu sergilemek üzere 9 yıl evvel hayata geçirilen ‘Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ bu sene Aspendos’un tarihi esintisinde başlıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 10’uncusu gerçekleştirilecek festival ile Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyor.Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliği ile bugüne kadar 48 yabancı 35 yerli tiyatro grubunu yüz binin üzerinde seyirciyle bir araya getiren buluşmaya Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Gürcistan’dan çok sayıda sanatçı katılacak.

Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını ağırlayacak

Geçmişin sahnesinde günümüz tiyatrosunu sergilemek üzere 9 yıl evvel hayata geçirilen ‘Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ bu sene Aspendos’un tarihi esintisinde başlıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce 10’uncusu gerçekleştirilecek festival ile Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını Antalya’da ağırlamaya hazırlanıyor.
Antalya Devlet Tiyatrosunun ev sahipliği ile bugüne kadar 48 yabancı 35 yerli tiyatro grubunu yüz binin üzerinde seyirciyle bir araya getiren buluşmaya Brezilya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Gürcistan’dan çok sayıda sanatçı katılacak. İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara ve Diyarbakır Devlet Tiyatrolarının kapalı gişe oyunlarını sahneleyeceği festivalde, meraklıları oyunculuktan sahneye tiyatro süreçlerini de öğrenme fırsatı bulacak. Türkiye’nin sanatsal dokusunu uluslararası platformda dünyaya tanıtmaya hazırlanan festival 17 Mayıs’ta sahnelenecek İzmir Devlet Tiyatrosunun ‘Kantocu’ adlı eseriyle başlayacak.
Antalya Valiliğince ilan edilen ’2019 Aspendos Yılı’ etkinlikleri kapsamında antik tiyatronun yaklaşık 2 bin yıllık tarihi atmosferinde tiyatroseverlere merhaba diyecek ’10. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ açılışın ardından Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek seçkin eserler ve atölye çalışmalarıyla devam edecek. Festival 27 Mayıs’ta sona erecek.

Festivalin programı oldukça keyifli
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce önümüzdeki yıllarda bölgedeki antik tiyatrolara da taşınması hedeflenen ‘10. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ süresince tiyatroseverleri oldukça keyifli bir program bekliyor. İzmir Devlet Tiyatrosunun, 18-19 Mayıs’ta, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek ‘Kantocu’ adlı eseriyle devam edecek festivalde yine aynı günlerde Brezilya’nın Acedamia De Palhaços Tiyatrosu da ‘Ölmediğim Günler’ adlı eserini sahneleyecek. Ayrıca, Devlet Tiyatrolarının Resim ve Boya Atölye Şefi Duygu Gökalp tarafından 19-20 Mayıs’ta ‘Resim, Boya, Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm Atölyesi’ yine Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak. İspanya’nın Yllana Tiyatrosu ‘Şefler’, Fransa’nın Fools & Feathers Tiyatrosu ise ‘Sıradışı Zamanlar’ adlı oyunlarını 20-21 Mayıs tarihlerinde sahneye taşıyacak. Devlet Tiyatroları Dekoratör ve Heykeltraşı İlhan Ateş de 21-22 Mayıs’ta ‘Çamurdan Maske Yapımı Atölyesi’ ile sanatseverleri bilgilendirecek. İstanbul Devlet Tiyatrosunun ‘Kosovalı Peer GYNT’ adlı eseri ile Bursa Devlet Tiyatrosunun ‘Barbara’nın Doğumu’ adlı eserleri 22-23 Mayıs’ta perdelerini açacak. Devlet Tiyatroları Sanatçısı Selim Gürata ile ‘Oyunculuk Atölyesi’ ise 23-24 Mayıs’ta Kültür Merkezi’nin ilgi görecek buluşmalarından olacak. Ankara Devlet Tiyatrosunun ‘Reis Bey’ ve İngiltere’den Levantes Dans Tiyatrosunun ‘The Band’ adlı eserleri 24-25 Mayıs’ta; Diyarbakır Devlet Tiyatrosunun ‘Gül’e Ağıt’ ile Gürcistan’dan Tiblis Devlet Müzik ve Dram Tiyatrosunun ‘Carmen’ adlı eserleri 26-27 Mayıs’ta sahneye taşınacak. Antalya Devlet Tiyatrosu Oyuncu ve Yönetmeni Ali Meriç de yine 26-27 Mayıs tarihlerinde ‘Karagöz Yapım ve Oynatımı Atölyesi’ ile gölge oyunu hakkında bilgiler aktaracak. Temsiller Haşim İşcan Kültür Merkezi’nin Büyük ve Küçük Salonlarında saat 20.00’da seyirciyle buluşacak. Atölye çalışmaları ise Prova Salonlarında Duygu Gökalp ve İlhan Ateş ile saat 11.00’da, Selim Gürata ile saat 14.00’da ve Ali Meriç ile de saat 13.00’da düzenlenecek. Aspendos Antik Tiyarosu’nda, 17 Mayıs’ta sahnelenecek açılış temsilinin saati de 21.00 olacak.

Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını ağırlayacak

Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını ağırlayacak

Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını ağırlayacak

Türkiye dünyanın seçkin tiyatrolarını ağırlayacak

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