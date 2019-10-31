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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), "Siirt’e Koş, Eğitime Koş!" projesi kapsamında 41.’si yapılacak İstanbul Maratonu’nda Siirtli çocuklar için koşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV 24 yıldır nitelikli eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları, Türkiye’deki 71 etkinlik noktasında eğitimle buluşturuyor.

TEGV, bu sene İstanbul Maratonu’nda "Siirt’e Koş, Eğitime Koş!" projesi için koşacak. Maratonda toplanan bağışlar, TEGV Siirt Kurtalan öğrenim birimindeki 5 bin çocuğun 4 yıllık eğitim desteği için kullanılacak.

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Anahtar Kelimeler:
“Siirt’e Koş Eğitime Koş!” TEGV

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