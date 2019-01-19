"Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya dayanıklıdır"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Geçmişte hafif bir rüzgar esse, Türkiye ekonomisi allak bullak olurdu. Artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir." dedi.

Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şubesi'nin bir otelde düzenlenen 19. Olağan Genel Kurul Gala Programı'nda yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın genç bir kuruluş olmasına rağmen önemli bir birikime sahip olduğunu söyledi.

Derneğin bugüne kadar küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip çıkan en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğunu belirten Elvan, dernek yöneticilerine teşekkür etti. Elvan, Türkiye'de geçen yıl döviz kurunda dalgalanmalar meydana geldiğini anımsatarak alınan tedbirlerle ciddi bir iyileşme süreci yaşandığını anlattı.

Türkiye ekonomisinin güçlü olduğunu vurgulayan Elvan, "Geçmişte hafif bir rüzgar esse Türkiye ekonomisi allak bullak olurdu. Artık Türkiye ekonomisi her türlü saldırıya, fırtınaya, depreme karşı dayanıklı, sapasağlam bir altyapıya sahiptir. Kim ne yaparsa yapsın, Allah'ın izniyle ekonomimiz sağlam altyapısıyla gücünü koruyacak. Biz, büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.