Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin IMF'yi tekrar davet etmesi gibi bir şey söz konusu değil ama anlaşıyor ki CHP ve İYİ Parti'nin böyle bir niyeti var. Eğer bir yönetim imkanı ele geçirirlerse Türkiye ekonomisini herhalde IMF ile yönetecekler." dedi

Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti.

BBP Genel Merkezi'ndeki kabulde konuşan Destici, son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimden Türkiye'nin de ciddi anlamda rahatsız olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Keşmir konusunda saldırgan ve uyuşmazlık siyasetini yanlış bulduğunu ifade eden Destici, "Hindistan, en kısa zamanda bu yanlış ve işgalci tutumundan vazgeçmelidir. Pakistan ise sağduyulu ve doğru bir yaklaşım gösteriyor." diye konuştu.

"Keşmir ve Müslümanların çoğunlukta olduğu diğer bölgelerde kendileri karar verebilmeli" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak inanıyorum ki uluslararası Arena'da da bu konuda adımlar atılmasına öncülük yapacağız. Bölgenin huzura kavuşmasını arzu ediyoruz. Pakistan hiçbir zaman savaş istemedi, her zaman barış istedi bunu biliyoruz. İnşallah her şey Pakistan'ın ve o bölgede yaşayan kardeşlerimizin arzu ettiği gibi olur."