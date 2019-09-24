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"Türkiye ekonomisini herhalde IMF ile yönetecekler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2019 18:05 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: - "Türkiye'nin IMF'yi tekrar davet etmesi gibi bir şey söz konusu değil ama anlaşıyor ki CHP ve İYİ Parti'nin böyle bir niyeti var. Eğer bir yönetim imkanı ele geçirirlerse Türkiye ekonomisini herhalde IMF ile yönetecekler" - "Milletimiz de bunu görüyor ve değerlendirecektir diye düşünüyorum"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin IMF'yi tekrar davet etmesi gibi bir şey söz konusu değil ama anlaşıyor ki CHP ve İYİ Parti'nin böyle bir niyeti var. Eğer bir yönetim imkanı ele geçirirlerse Türkiye ekonomisini herhalde IMF ile yönetecekler." dedi

Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi'yi kabul etti.

BBP Genel Merkezi'ndeki kabulde konuşan Destici, son günlerde Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan gerilimden Türkiye'nin de ciddi anlamda rahatsız olduğunu söyledi.

Hindistan'ın Keşmir konusunda saldırgan ve uyuşmazlık siyasetini yanlış bulduğunu ifade eden Destici, "Hindistan, en kısa zamanda bu yanlış ve işgalci tutumundan vazgeçmelidir. Pakistan ise sağduyulu ve doğru bir yaklaşım gösteriyor." diye konuştu.

"Keşmir ve Müslümanların çoğunlukta olduğu diğer bölgelerde kendileri karar verebilmeli" diyen Destici, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak inanıyorum ki uluslararası Arena'da da bu konuda adımlar atılmasına öncülük yapacağız. Bölgenin huzura kavuşmasını arzu ediyoruz. Pakistan hiçbir zaman savaş istemedi, her zaman barış istedi bunu biliyoruz. İnşallah her şey Pakistan'ın ve o bölgede yaşayan kardeşlerimizin arzu ettiği gibi olur."

- "Keşmir halkı büyük bir baskı altında"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi ise Türkiye'nin, Keşmir sorunu ile ilgili Pakistan'a destek vermesinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Qazi, yaşanan gerilimin ardından bölgede tansiyonun yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Keşmir 50 gündür sıkı bir yönetim halinde Hindistan tarafından işgal edilmiş durumda. Keşmir halkı büyük bir baskı altında. Evlerinden çıkamıyor, hastanelere gidilmiyor, çocuklar okullara gidemiyor ve sosyal medya, internet ile telefon hatları kesildi. Keşmirliler şu an kendi topraklarında mahkumiyet altındadırlar. Keşmirli liderlerin tamamı hapishanede ve çıklamalarına izin verilmiyor."

- "Ben bunun ilk görüşme olmadığına inanıyorum"

Destici, görüşmede basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile İYİ Parti Milletvekili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın, IMF heyeti ile yaptıkları görüşmenin sorulması üzerine Destici, siyasi partilerin uluslararası kuruluşlar ile görüşebileceğini ancak IMF gibi daha önce Türkiye'de faturası belli olan kuruluşlar ile görüşüldüğünde ilgili bakanlığın haberdar edilmesi gerektiğini söyledi.

Destici, Türkiye'deki ana muhalefet partisinin iktidarı IMF üzerinden eleştirdiğini hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Ben bunun ilk görüşme olmadığına inanıyorum. Geçmiş dönemlerde de görüşmüş olabilirler ve görüşme ihtimalleri yüksektir. Onun için bu konularda daha dikkatli ve tutarlı olmak lazım. Türkiye'nin IMF'yi tekrar davet etmesi gibi bir şey söz konusu değil ama anlaşıyor ki CHP ve İYİ Parti'nin böyle bir niyeti var. Eğer bir yönetim imkanı ele geçirirlerse herhalde Türkiye ekonomisini IMF ile yönetecekler. Milletimiz de bunu görüyor ve değerlendirecektir diye düşünüyorum."

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Büyük Birlik Partisi Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici CHP ve İYİ Parti'ye tepki IMF Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi

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