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Türkiye estetik konusunda marka

Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

KBB Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen, Türkiye'nin estetik alanındaki başarılarından bahsederek çeşitli yorumlar yaptı.

Türkiye estetik konusunda marka

Türkiye; sağlık alanında uzman doktorları, yüksek standartlara sahip hastaneleri, güvenli tedavi alternatifleri sayesinde sağlık sıralamasında dünyada ilk 10’da yer alıyor. Bununla beraber, başarılı estetik ameliyatlar ile adını dünyaya duyuran Türkiye’ye, yurt dışından hasta akışı da her geçen gün artıyor.

Başarılı Örnekler Turistleri Türkiye’ye Çekiyor

Türkiye, son 15 yılda estetik cerrahi alanında çok büyük gelişmeler kaydetti ve kaydetmeye de devam ediyor. Estetik turizmi alanında da bu gelişmelere bağlı olarak talep artışı yaşanıyor. Türkiye’de uygulama yaptırıp ülkesine dönen kişiler, diğer insanlar için başarılı örnekler teşkil ediyor. Bu durum, Türkiye’ye estetik için gelen hasta sayısının katlanarak artmasına olanak sağlıyor.

Hastalar Memnun Ayrılıyorlar

Çok uzun süredir yüzlerce hastaya çene, dudak, kulak ve en önemlisi burun gibi çeşitli estetik ameliyatları yapan bir cerrah olarak şunu söyleyebilirim ki; Türk meslektaşlarım dünyada adından başarıları ile söz ettiriyor ve estetik konusunda oldukça yetkinler. Özellikle burun estetiği ameliyatlarında yurt dışından gelen hastalar, ülkemizden çok memnun ayrılıyorlar. Bu alanda hekimlerin başarısının ve hastanelerin gelişmişliğinin yanında, göz ardı edemeyeceğimiz konulardan birisi de, Türkiye’nin estetik operasyonlarda sağladığı fiyat avantajıdır. Yurt dışından gelen hastalar, kendi ülkeleri ile kıyasladıklarında Türkiye’deki ameliyat fiyatlarını daha avantajlı görüyorlar. Türkiye’yi sağlık turizmi için tercih eden kişiler aynı zamanda Türkiye‘nin eşsiz turizm değerlerini de yaşama fırsatı buluyorlar.

Türkiye Estetikte İlk 5’te!

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği, geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde estetik cerrahisine ilişkin araştırma sonucunu açıkladı. Bu araştırmaya göre Türkiye, estetik işlemlerin en fazla yapıldığı ülkeler arasında Avrupa’da ilk 5’te yer alıyor. Aslında bu veriler Türkiye’nin bu alanda ne kadar başarılı ve güçlü olduğunu göstermektedir. Rinoplasti işlemi ise bu estetik işlemlerinin %9,4’ünü oluşturmaktadır.

Başı Almanya’dan Gelen Gurbetçiler Çekiyor

Dünyanın çeşitli yerlerinden burun estetiği için birçok hasta ülkemizi ziyaret etmektedir. En çok hasta aldığımız ülkeleri sayılarına göre sıralamak gerekirse başı gurbetçilerin yaşadığı Almanya çekiyor diyebilirim. Almanya’yı, Arabistan, İran, İngiltere, Bulgaristan, Rusya, Belçika ve Ukrayna ülkeleri takip etmektedir.Ülkemizde yapılan estetik cerrahi faaliyetler uluslararası başarılara dönüştü. Bu durum ülkemize her anlamda katkılar sağlıyor. Bu tablo, biz hekimleri son derece mutlu ediyor.

Hepinize sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler dilerim…

KBB Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Ozan Seymen Sezen
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