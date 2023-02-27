Türkiye Fay Hattı Haritası 2023: Diri fay hattı nedir, nasıl sorgulanır? Evim fay hattı üzerinde mi?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 11 il ve milyonlarca kişi etkilendi. Yaşanan deprem felaketinin ardından MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Türkiye aktif fay hatları haritasına göre Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek yüksek miktarda diri fay bulunuyor. Peki Diri fay hattı nedir, nasıl sorgulanır? Evim fay hattı üzerinde mi? İşte cevaplar...

DİRİ FAY HATTI NEDİR, NASIL SORGULANIR?

Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara verilen isimdir. Yer kabuğundaki çeşitli ölçekteki kayma yüzeyleri, fay olarak adlandırılır. Fayların dirilikleri sadece yazılı tarihsel kataloglardan değil aynı zamanda tarihi yapıları etkileyen faylanma işaretlerinden de anlaşılabilir.

MTA Diri Fay Haritası'ndan fayların son durumuna bakılabiliyor. Haritadaki kırmızı renkli çizgiler fayları oluştururken, gri renkli alanlar depreme dayanıksız olduğu bilinen dolgular ve alüvyon arazileri gösteriyor.

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)'nün yenilenmiş haritası mta.gov.tr adresinden görüntülenebiliyor.

EVİM FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ?

MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları bilgisine birkaç adımda kolayca erişiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve AFAD , bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor.

Türkiye fay haritası görüntüleme ekranına, internet üzerinden kolayca erişilebilmektedir.

EVİM FAY HATTI ÜZERİNDE Mİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

