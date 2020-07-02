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Türkiye-Fransa gerilimi büyüyor! NATO'dan açıklama geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 02.07.2020 10:32 | Son Güncelleme

NATO, Fransa'nın NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıya alma kararına rağmen Harekatın tüm faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiğini açıkladı.

Türkiye-Fransa gerilimi büyüyor! NATO'dan açıklama geldi

AA muhabirine Fransa'nın Harekata katkılarını askıya alma kararına ilişkin yaptığı açıklamada bulunan NATO yetkilisi, ittifakın misyon ve operasyonlara katılımının ulusal bir karar olduğuna dikkati çekti.

NATO yetkilisi, "NATO Deniz Muhafızı Harekatı denizde durumsal farkındalık, terörle mücadele ve kapasite inşası olan üç temel görevini yerine getirmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın "Türk donanmasının bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddialarına ilişkin NATO askeri yetkilileri tarafından bir rapor hazırlandığını kaydeden NATO yetkilisi, "Bu gizli bir rapordur ve NATO Askeri Komitesinde müttefikler arasında ele alınacaktır." bilgisini paylaştı.

FRANSA'NIN ASKIYA ALMA KARARI

Fransız L'Opinion gazetesinin haberine göre, Fransa'nın NATO Daimi Temsilcisi Muriel Domenach, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e mektup göndererek ülkesinin NATO Deniz Muhafızı Harekatı'na verdiği katkıyı askıyı aldığını bildirdi.

Domenach, Fransa'nın, operasyona katılan gemilerin davranış kurallarının ve Deniz Muhafızı Harekatı'yla Avrupa Birliği'nin (AB) İrini Operasyonu arasında iş birliği şartlarının açıklığa kavuşturulmasını beklediğini ifade etti.

Bu kararın "Türk donanmasının NATO misyonu yürüten bir Fransız gemisini taciz ettiği" iddiasının ardından alındığı belirtildi.

FRANSA'NIN İDDİALARI

Fransız yetkililer, geçen haftalarda Türk donanmasının, NATO misyonu yürüten Fransız gemisini taciz ettiği yönünde iddialar ortaya atmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları, söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı." açıklamasında bulunmuştu.

Genel Sekreter Stoltenberg ise söz konusu iddiaya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, "İddialar, iki NATO üyesini ilgilendiriyor. Söz konusu iki NATO üyesinin olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin çok farklı görüşleri bulunuyor. Bu nedenle NATO askeri yetkilileri, olayın detaylarını netleştirmek için çalışma yürütüyor." diye konuşmuştu.

KAYNAK: AA

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