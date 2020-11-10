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  4. Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Küçük Mert asli kusurlu bulundu

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Küçük Mert asli kusurlu bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 12:49 | Son Güncelleme

Ankara'da 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili hazırlanan iddianamede yer alan bilirkişi raporunda, küçük çocuk asli kusurlu bulundu. Köksal ailesinin avukatı, iddianameye tepki gösterdi.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Küçük Mert asli kusurlu bulundu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da okul kantininden aldığı şırınga şeklinde çikolatanın kapağının nefes borusuna kaçması sonucu fenalaştı. Köksal, götürüldüğü aile sağlığı merkezinden ambulansla hastaneye sevk edildiği sırada hayatını kaybetti. Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kantin işletmecisi ve ürünün dağıtımını yapan firma sahibi, okul müdürü, nöbetçi öğretmen, hizmetli, sağlık merkezindeki doktor hakkında soruşturma açıldı. Savcılık, kovuşturma için Milli Eğitim Bakanlığı’nda izin talebinde bulunduğu memur şüphelilerin dosyasını ayırırken, kantin işletmecisi N.Y. ile ürünün dağıtımını yapan Y.T., hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MERT ASLİ KUSURLU BULUNDU

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda asli kusurun Mert'e verildiği, kantin işletmecisi ve ürünü dağıtan firma yetkilisine ise tali kusur verildiği ortaya çıktı. İddianamede, "Maktulün cesedi üzerinde klasik otopsi işlemi yapılmış olup, ölüm sebebinin solunum yollarının yabancı cisimle tıkanmasına bağlı mekanik asfiksi sonucu meydana gelmiş olduğunu oy birliğiyle karar verdiği anlaşılmıştır" denildi. Raporda ayrıca, "Dosyada mevcut 15 Ekim 2020 tarihli Adli Tıp Uzmanlığından alınan bilirkişi raporuna göre maktulün plastik enjektörün ucundaki tıpayı eliyle çıkarmadan ağzına alarak dişiyle çıkarmaya çalışırken tıpanın boğazına kaçması ve boğularak ölmesine neden olduğu, maktulün böylece kendi tedbirsiz ve dikkatsiz davranması sonucu ölümüne neden olduğu ve bu nedenle asli kusurlu olduğunun anlaşıldığı belirtilmiştir" değerlendirilmesi yapıldı.

şırınga

AİLENİN AVUKATINDAN İDDİANAMEYE TEPKİ

Mert Yağız Köksal’ın ailesinin avukatı Özge Şimşek Çağlayan, "İddianame, hukuka aykırı biçimde çocuğun asli kusurlu sayıldığı bir rapora dayanılarak hazırlanmıştır. Bu durumun kamu vicdanını derinden yaralayacağı tartışma götürmezdir. Bir çocuktan yetişkin düzeyde birinin göstermesi gereken özen ve dikkati beklemenin mümkün olmadığı nasıl göz ardı edilmiş akıl alır gibi değil. Gerekli itirazları yapacağımızı ve konunun tüm çocuklar adına takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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