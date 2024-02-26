Türkiye günlerce o evi konuşmuştu! Şehit Yasin Karaca'nın babaevi yıkılıyor, yeniden yapılacak

Irak'ın kuzeyindeki hain saldırı sonucu 22 Aralık'ta şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın, Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyündeki baba evinin, yeniden yapılmak üzere yıkımına başlandı.

YIKIMINA BAŞLANDI

Almus Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Sezer, yaptığı açıklamada, şehit Karaca'nın Ormandibi köyünde bulunan babaevinin yıkımına başlandığını belirtti.

AİLE AKRABALARINDA KALACAK

Sezer, yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından evin Vakıf kanalıyla yeniden yapılacağını duyurdu. Şehit ailesinin ise kendi istekleri üzerine yeni evleri teslim edilene kadar köyde bulunan bir akrabalarında kalacağı öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca

GÜNLERCE KONUŞULMUŞTU

Irak'ın kuzeyinde 22 Aralık'ta bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba ocağına Türk bayrağı asılmış, şehidin babaevinin fiziki durumu ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş ve evin yeniden yapılacağı açıklanmıştı.

(AA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





