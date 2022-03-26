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Son dakika: Türkiye harekete geçti! Ukrayna'dan tahliye edilip Antalya'ya getirilecekler

26.03.2022 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ukrayna'daki savaş 31. gününde devam ederken, savaşın yol açtığı tahribat her geçen gün artıyor. Ülkeden tahliyeler tüm hızıyla sürerken, yetimhanelerde kalan çocuklar için de seferber olundu. Savaşın vurduğu Ukrayna'dan tahliyen edilen 143 çocuk ve beraberindeki 42 bakım personeli geçici olarak Türkiye'ye getirilecek.

Son dakika: Türkiye harekete geçti! Ukrayna'dan tahliye edilip Antalya'ya getirilecekler

Son dakika... Ukrayna'da savaş nedeniyle tahliye edilen, çocuk evlerinde (yetimhane) kalan 143 çocuk ile bakım personeli Türkiye'ye getirilecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bilgilere göre; Ukrayna'daki savaştan etkilenen yetimhanede kalan çocukların Polonya'ya tahliyesi sağlandı.

ANTALYA'YA GETİRİLECEKLER

Ukrayna devleti, özellikle yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi hakkında diğer devletler ile yaptığı görüşmeler kapsamında Türkiye ile de temasa geçti. Bu kapsamda, İçişleri, Dışişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları ve Göç İdaresi ile görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonucunda Türkiye'nin yetim çocukları ve bakımlarından sorumlu kişileri kabul edeceği teyit edildi. Bunun üzerine yetimhanelerde bulunan çocuk ve bakımlarından sorumlu toplam 185 kişi, güvenlik nedeniyle önce Polonya'ya taliye edildi. 185 kişilik grup, bu akşam Polonya'dan direkt uçuşla Antalya'ya getirilecek.

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BAKAN DERYA YANIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna’daki savaşı tüm Türkiye kaygıyla izliyor. Her çatışmada olduğu gibi yine kadınlar ve çocuklar orantısız risk altında. Ukrayna’daki durumdan etkilenen, risk altındaki 143 çocuğu ve beraberindeki 42 bakım personelini geçici olarak ülkemizde misafir edeceğiz."

"Türkiye, büyük devlet vizyonu ve vicdanı merkeze alan bakış açısıyla bir yandan barış için diplomatik girişimlerini sürdürürken diğer yandan mazlumları ve mağdurları himaye etmeye devam ediyor. Bu olay da gösteriyor ki dünya, güvenin ve huzurun adresi olarak Türkiye’ye yönünü çevirmiş durumda." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ukrayna
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