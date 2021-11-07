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Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

07.11.2021 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de 7 Kasım'da yerel saatle 02.00'de saatlerin bir saat geri alınmasıyla Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı bir saat daha artacak.

Türkiye ile ABD arasındaki saat farkı 1 saat artıyor

ABD'nin "doğu yakası zaman dilimi"nde bulunan New York, New Jersey, Washington DC, Boston, Philadelphia, Miami ve Atlanta şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 7 iken 8 olacak.

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Ülkenin "merkez zaman dilimi"nde bulunan Chicago, Houston, San Antonio, Dallas, New Orleans, Memphis, Kansas City, Minneapolis şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 9 saate çıkacak.

ABD'nin "dağlık zaman dilimi"nde bulunan Albuquerque, Denver, Salt Lake City kentleriyle Türkiye arasındaki fark ise 10 saate yükselecek.

Ülkenin "pasifik zaman dilimi"nde bulunan Phoenix, Las Vegas, San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle şehirleriyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'e çıkacak.

ABD'nin Alaska eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı 11'den 12'ye yükselirken Hawaii eyaletiyle Türkiye arasındaki saat farkı da 13'ten 14'e yükselecek.

13 MART 2022'YE KADAR

Yeni uygulama, ABD'de 13 Mart 2022'de yaz saati uygulaması başlayıncaya kadar devam edecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye
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