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"Türkiye ile iletişimde iş birliği için mutabakat sağladık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 17:15 | Son Güncelleme

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi: "Türkiye, Azerbaycan ve Umman ile iletişim alanında iş birliği konusunda mutabakat sağladık"

İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Türkiye, Azerbaycan ve Umman ile iletişim alanında iş birliği için mutabakat sağladıklarını söyledi.

Cehromi, başkent Tahran'da düzenlenen "Ulusal Bilgi Ağı Geliştirme Projesi" açılış töreninde yaptığı konuşmada, internet teknolojisi alanında yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İran'da internet erişimi sağlayan iletim ağının 68 bin 920 kilometreye ulaştığını kaydeden Cehromi, ancak uluslararası internet bağlantılarında sürekli sorunlar yaşadıklarını, dolayısıyla yaptırım tehditlerinin etkisini en aza indirmek ve güçlü bir iletişim ağı oluşturmak için komşu ülkelerle iş birliği içinde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Cehromi, şunları kaydetti:

"Türkiye, Azerbaycan ve Umman ile iletişim alanında iş birliği konusunda mutabakat sağladık. Rusya, Irak, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile müzakere aşamasındayız. İnternete bağlanırken Avrupa ülkelerinin ağlarını değil bölgesel ağları kullanmayı istiyoruz."

Ülkedeki internet altyapısının geliştirilmesi için geçen yıllarda büyük adımlar attıklarını dile getiren Cehromi, kablosuz internet bağlantısı sağlayan Wi-Fi kullanımının arttığını ve 4G teknolojisinin ciddi oranda büyüdüğünü belirterek, bu gelişmeler üzerine sabit hatlı internetin pazar payının azaldığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
iletişim internet İRAN Tahran

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