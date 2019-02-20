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"Türkiye ile İran zor günlerde daima birbirlerinin yanında durdu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 23:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi: "Türkiye ile İran zor günlerde daima birbirlerinin yanında durdu ve durmaya devam edecek. Hiçbir şey İran ile Türkiye arasındaki samimi ve kardeşlik münasebetlerine engel olamayacak"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Türkiye ile İran'ın zor günlerde daima birbirlerinin yanında durduğunu ve hiçbir şeyin iki taraf arasındaki samimiyet ve kardeşlik ilişkilerine engel olamayacağını söyledi.

İran hükümetinin resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ile bir araya gelen Vaizi, Ankara - Tahran ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İran'ın ekonomik, siyasi, bölgesel ve uluslararası alandaki ilişkilerini geliştirmesini gerektiğini vurgulayan Vaizi, "İş birliği ve koordine içinde mevcut tüm kapasiteyi Türkiye ve İran halklarının çıkarları doğrultusunda aktif hale getirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Vaizi, iki ülke cumhurbaşkanlarının iradesiyle güzel anlaşmalar imzalandığına ve bunların uygulamaya konulmasıyla Ankara ile Tahran arasındaki ilişkilerde yeniliğe ve hareketliliğe şahit olabileceklerine dikkati çekerek, "Türkiye ile İran zor günlerde daima birbirlerinin yanında durdu ve durmaya devam edecek. Hiçbir şey İran ile Türkiye arasındaki samimi ve kardeşlik münasebetlerine engel olamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara ile Tahran arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için geniş bir zemin ve muhtelif imkanlar olduğunu belirten Vaizi, şunları kaydetti:

"Yapılan anlaşmalar doğrultusunda iki ülke arasındaki ticari ve bankacılık ilişkilerini mümkün olduğu kadar geliştirmeye kararlıyız."

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs de Türkiye ile İran arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çaba göstereceğini ifade etti.

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İRAN örs Tahran Türkiye Vaizi

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