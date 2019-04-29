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Türkiye ile İran'dan iletişim ve haberleşmede iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 19:46 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: "Türkiye ile İran arasındaki iletişim, haberleşme konularında yaşanan sorunları çözmek amacıyla mutabakat sağlama ve ortak çalışma grubu oluşturma kararı aldık" "Bundan sonra sınırlarda ve gümrüklerde yaşanan sıkıntılar 24 saat esasına göre hizmet verilerek daha hızlı çözülecektir" - İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi: "İran ile Türkiye arasında bilgi teknolojileri alanındaki iş birliğinin gelişmesi sağlık turizmi, ticaret ve diğer alanlardaki ilişkilerimize de önemli bir katkı sağlayacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türkiye ile İran arasında, iletişim ve haberleşme konularında yaşanan sorunları çözmek amacıyla ortak çalışma grubu oluşturma kararı alındığını söyledi.

Resmi ziyaret çerçevesinde İran'da bulunan Turhan, İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi ile bir araya geldi.

Turhan, iki komşu ve dost ülke olarak İran ile ilişkileri daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını ve haberleşme alanındaki konuları ele almak üzere Cehromi ile görüştüklerini belirtti.

İki ülke arasında haberleşme ve iletişim konularındaki sorunların çözümünde karar birliğine vardıklarını aktaran Turhan, şunları söyledi:

"Türkiye ile İran arasındaki iletişim, haberleşme konularında yaşanan sorunları çözmek amacıyla mutabakat sağlama ve ortak çalışma grubu oluşturma kararı aldık. Gerek iki ülke arasında gerekse üçüncü ülkelerle olan veri, bilgi ve haberleşme aktarımıyla ilgili altyapıların iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bunları kullanan işletici firmalarla olan sorunların görüşülüp bir an önce çözüme kavuşturulması ve açığa çıkarılması konusunda mutabakat sağlanmıştır."

Kara yolu, demir yolu ve hava yoluyla ilgili sıkıntıları aşacak anlaşmaları İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile imzaladıklarını hatırlatan Turhan, "Bundan sonra sınırlarda ve gümrüklerde yaşanan sıkıntılar 24 saat esasına göre hizmet verilerek daha hızlı çözülecektir." dedi.

İran Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi de iletişim teknolojisi alanında hem ikili hem de çok taraflı olarak geniş bir potansiyele sahip olduklarını, bu alanda yapılacak iş birliklerinin diğer konular için altyapı oluşturacağını vurguladı.

Türkiye ile yapıcı ilişkilere sahip olduklarını ve yaptırımların bu ilişkiyi etkileyemeyeceğini dile getiren Cehromi, "İran ve Türkiye arasında bilgi teknolojileri alanındaki iş birliğinin gelişmesi sağlık turizmi, ticaret ve diğer alanlardaki ilişkilerimize de önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Cehromi, Turhan'ı İran'daki teknoloji ve bilişim fuarlarına davet ettiklerini ve olumlu cevap aldıklarını, aynı şekilde kendilerinin de Türkiye'deki organizasyonlara katılım sağlayacaklarını ifade etti.

Bugünkü görüşmede Türkiye, İran, Azerbaycan ve Rusya arasındaki bilgi teknolojileri pazarı anlaşmasıyla ilgili de çok iyi ilerlemeler kaydettiklerini aktaran Cehromi, şöyle devam etti:

"Önceki yaptırımlar esnasında internet için yabancı şirketler ile yaptığımız anlaşmalarda kısıtlamalar yaşanıyordu. Ancak o süreçte de Türk şirketleri ile böyle bir sıkıntı yaşanmıyordu ve bize destek oluyorlardı."

Sel felaketinde gösterdiği dayanışma ve yaptığı yardımlar dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür eden Cehromi ayrıca "ABD'nin tek taraflı yaptırımları ve İran'ın resmi ordusu Devrim Muhafızları'nın terör örgütleri listesine alınmasıyla ilgili Türkiye'nin ortaya koyduğu ilkesel duruşu takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Turhan, temasları çerçevesinde İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile 8. Ulaştırma Karma Komisyonu Toplantısı'na katılmış ve Türkiye ile İran arasında ulaştırma ve taşımacılık alanında iş birliğini öngören mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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