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Türkiye ile İsveç arasında vagon üretiminde işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

İsveçli Flexiwagon firmasının geliştirdiği ağır vasıta taşıma vagonunun gövde aksamının TÜDEMSAŞ'ta üretilmesi planlanıyor

SİVAS (AA) - İsveçli bir firmanın geliştirdiği ağır vasıta taşıma vagonunun gövde aksamının, Türkiye Demiryolu Makineleri Sanayi AŞ (TÜDEMSAŞ) tarafından üretilmesi için işbirliğine gidildiği bildirildi.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılında üretilen milli vagonun, Bakü-Tiflis-Kars hattında ve Avrupa ülkelerinde çalışmaya başlamasıyla adını duyuran TÜDEMSAŞ, katıldığı uluslararası demiryolu fuarlarında Türkiye'yi temsil ediyor.

Berlin'de eylül ayında düzenlenen InnoTrans Fuarı'nda TÜDEMSAŞ yetkilileri ile görüşen İsveçli Flexiwagon firması, şirketin üretim sahalarını görmek üzere Sivas'a geldi.

Flexiwagon firması kurucusu ve üst yöneticisi Jan Eriksson ile Hanna Eriksson ve Ouzine Kettane'e, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, ürünler ve şirketin üretim kapasitesi hakkında bilgi verdi. İsveçli iş adamları, Mehmet Başoğlu ve teknik personel eşliğinde fabrikaları gezerek üretim hattı hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jan Eriksson, TÜDEMSAŞ'ı çevre dostu fabrika olarak görmekten memnun olduklarını, böyle büyük ve donanımlı şirketle iş yapmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Geliştirilen vagonun gövde aksamının Türkiye'de üretilmesini istediklerini ve TÜDEMSAŞ'ın bu potansiyele sahip olduğunu aktaran Eriksson, üretilmesi planlanan vagon hakkında da bilgi verdi.

Görüşmelerin ardında Flexiwagon ve TÜDEMSAŞ arasında "Niyet Beyanı/Mutabakat Zaptı" imzalandı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gelecek yıllarda üretime başlanması planlanıyor.

Ağır vasıta kullanıcılarına esneklik sağlayacağı ve firmaların da giderlerini düşüreceği düşünülen ağır vasıta taşıma vagonuyla trafik yoğunluğundan kaynaklanan gecikmelerin önüne geçilmesi, ulaşım süresinin demiryolu-karayolu birlikteliğiyle düşürülmesi hedefleniyor. İsveç-Türkiye işbirliğinde üretilmesi planlanan vagonun, dış piyasada ilgi görmesi ve ihracatının yapılması da hedefler arasında yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
demir yolu isveç Sivas TÜDEMSAŞ vagon

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