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Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

DÜNYA HABERLERİ  | 14.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı esnasında Türkiye ve Rusya'nın askeri bir çatışma içine girmesini bekleyip beklemedikleri sorusuna, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Türkiye'nin Barış Pınar Harekatı'nın devam ettiği bir dönemde Suriye ordusunun, söz konusu operasyon kapsamında yer alan bazı bölgelere girdiğine ilişkin haberler gelirken, Kremlin Sözcüsü Peskov'a, ‘Türk ve Rus askerlerin doğrudan karşı karşıya geleceği bir askeri çatışma bekleyip beklemedikleri’ soruldu.

Kremlin Sözcüsü soru üzerine, "Böyle bir ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz" cevabını verdi.

"Hiç olmazsa böyle bir tehlike bulunup bulunmadığını söyler misiniz?" şeklindeki soru karşısındaysa Peskov, "Söylediklerime ekleyeceğim bir şey yok, bunun için (sözü edilen tehlikenin oluşmaması için) askerlerimiz irtibat halinde" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Peskov çatışma Türkiye

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